Újabb áttörésről számoltak be az oroszok: ha ez igaz, hatalmas az ukrán összeomlás a fronton

Újabb áttörésről számoltak be az oroszbarát források a közösségi médiában, ráadásul újabb irányban.

Az elmúlt két nap egyértelműen arról szól, hogy az oroszok váratlanul áttörték az ukrán védvonalakat és nagy tempóban haladtak hirtelen több kilométert előre. Az eseményeket később az ukrán források is elismerték, de azt állították, hogy mindössze néhány kisebb osztagról van szó, és már készülődik az ellentámadás. A támadás azt eredményezte, hogy egyszerre több ukrán iparváros is kényelmetlen helyzetbe került, így Dobropilija, Rodinszke, Mirnorád és Pokrovszk védelme is kétségessé vált. Ebben a helyzetben kezdetek az orosz források arról posztolni, hogy újabb irányba sikerült áttörést elérniük a támadóknak, ezzel lényegében egy majdnem zárt katlant létrehozva:

On the northeastern flank of Pokrovsk, Russian forces continued to exploit their breakthrough east of Dobropillya, and made significant progress to the rear of Pokrovsk. Russian forces advanced in two areas. Most of the progress was made in the south, where after consolidating… pic.twitter.com/1sH5GtrMSn https://t.co/1sH5GtrMSn — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) August 13, 2025

A leírások szerint itt lényegében az augusztus 11-i haladásnál elért előnyeiket használták ki, majd megszilárdították a pozícióikat az észak-déli vasútvonal mentén. Miután ez sikeres volt,

elkezdtek nyugat felé nyomulni, ahol 8 kilométeres haladást értek el, és kettévágták a Pokrovszk és Dobropilija közötti főutat.

Ebben az irányban az állítások szerint egészen Novoolekszandrivka és Hrisinye településekig hatoltak.

A területen több kulcsfontosságú pozíciót is elfoglaltak, így például egy stratégiai magaslatot, valamint több fasort is. Arról is írnak, hogy az áttörés a jelenleg ismertnél is jóval nagyobb lehet. Ezekkel a lépésekkel még nagyobb nyomás alá tudták a támadók helyezni Rodinszke városát, mivel egy héttel korábban elfoglaltak egy közeli bányát, ahonnan meg tudják figyelni az ukrán védelem mozgását. Ezt kihasználva végül a kisváros keleti felébe is benyomultak. Ettől délebbre, Cservonji Limannál is haladást értek el, lényegében észak felől is egyre közelebb érve Pokrovszkhoz, valamint Rodinszke bekerítését is megkezdték.

Ezektől a pontoktól északabbra, az augusztus 11-i benyomulás megszilárdításának is nekiláttak, itt keleti irányba igyekeznek az oroszok szélesíteni az átvett zónát. Két falunál Dorozsnyénél és Nove Szakovénál nyugati irányú haladást értek el.

Az oroszbarát források szerint egyetlen nap alatt 27,33 négyzetkilométer került Oroszország kezére.

Meg kell jegyezni, hogy Pokrovszk körül hatalmas káosz alakult ki a frontvonalakon, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket az állításokat. Amennyiben igaznak bizonyul, az még nehezebb helyzetbe sodorhatja Kijevet, hiszen Donyeck megye középső része szinte tarthatatlanná válik. Egyszerre veszhet el Mirnorád és Pokrovszk, valamint Rodinszke is.



Amennyiben ez megvalósul, akkor az oroszok észak felé fordulhatnak, hogy a Donbasz fennmaradó részét is megpróbálják bevenni, vagy a másik irányban Dnyipropetrovszk megye felé nyílik meg az út. A helyzet Ukrajnát is döntéshelyzetbe kényszerítené, hogy melyik irány védelmére fordítja a nagyobb energiákat. Az oroszok állításairól mindeddig nem érkezett bizonyíték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio