Újra előkerülhet a félelmetes Oresnyik: nukleáris fegyverek használatát tesztelik vele Oroszország szomszédjában

A fehérorosz védelmi miniszter Aljakszandr Lukasenka elnöknek tett jelentése után hangsúlyozta, hogy a nukleáris fegyverek tervezése a stratégiai elrettentés fontos eleme.

Mindenre fel kell készülnünk, ahogy az államfő kérte. Látjuk, mi történik a nyugati és északi határainkon, és nem lehetünk közömbösek a fokozódó militarizálódással szemben. Bár demonstráljuk nyitottságunkat és békeszerető természetünket, a puskaport mindig szárazon kell tartani

- idézte a minisztert a BelTA hírügynökség.

A szeptember 12-16. között Fehéroroszországban megrendezendő közös hadgyakorlaton az Oresnyik rakétarendszer használatának tervezését is gyakorolni fogják. Ez a rendszer, amelyet Oroszország az év végéig telepít a szoros szövetségesének számító országban, nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas.

Lukasenka korábban kijelentette, hogy „senki sem akar nukleáris fegyvereket használni”, de figyelmeztetett, hogy országa „minden rendelkezésére álló fegyvert bevetne” egy esetleges támadás esetén. Az elnök szerint az orosz nukleáris fegyverek belarusz területen történő telepítése megváltoztatta a kommunikáció hangnemét az Egyesült Államokkal és más nyugati országokkal.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2023. március 25-én jelentette be döntését taktikai nukleáris fegyverek Fehéroroszországban történő telepítéséről Minszk kérésére. 2024. április 25-én Lukasenka megerősítette, hogy több tucat nukleáris robbanófejet helyeztek el az országban. A Moszkva és Minszk közötti, idén életbe lépett legújabb biztonsági garanciákról szóló megállapodás szerint az orosz nukleáris fegyverek kulcsfontosságú tényezőt jelentenek a nukleáris konfliktusok vagy hagyományos fegyverekkel vívott katonai konfliktusok megelőzésében, és csak végső esetben vethetők be. A Zapad 2025 hadgyakorlaton a két ország katonái többek között légicsapások elhárítását és ellenséges szabotázscsoportok elleni harcot is gyakorolni fognak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images