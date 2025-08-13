  • Megjelenítés
FONTOS A napnál is világosabb üzenetet küldtek az állampapír-befektetők
Ukrán hírszerzés: Putyin még folytatná a háborút, de már nem sokáig
Globál

Ukrán hírszerzés: Putyin még folytatná a háborút, de már nem sokáig

Portfolio
Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország 2026-ig szeretné lezárni az ukrajnai háborút, mivel a konfliktus fenntartása súlyos gazdasági terheket ró az országra - közölte a RBC Ukraine.

Az ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatóságának helyettes vezetője, Vadim Szkibickij vezérőrnagy közlése szerint

Oroszország stratégiai dokumentumaiban 2026-ot jelölték meg az ukrajnai kérdés rendezésének határidejeként.

Az ukrán hírszerzés értékelése alapján Oroszország azért tűzte ki ezt a dátumot, mert a háború hatalmas gazdasági terhet jelent: jelenleg az ország költségvetésének 42%-át emészti fel, és stagnálást okoz olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a kohászat és az ásványkitermelés.

Az orosz vezetés tisztában van azzal, hogy ha a háború ilyen mértékben folytatódik, elveszíti az esélyt arra, hogy versenyezzen olyan nagyhatalmakkal, mint az Egyesült Államok és Kína. Ennek következtében Oroszország pusztán regionális hatalommá válhat, korlátozott befolyással. Jelenleg Oroszország költségvetésének legnagyobb részét a háborúra fordítja, miközben a társadalmi-gazdasági problémák, köztük a munkaerőhiány és a demográfiai kihívások mélyítik a válságot.

További kockázati tényező az olajáraktól való függőség. 50 dolláros hordónkénti ár mellett a háborút finanszírozó Stabilizációs Alap 18 hónapig tarthat ki, míg 30 dolláros ár esetén csak az év végéig. Emiatt Oroszország kénytelen lehet szünetet vagy kompromisszumot keresni a szankciók feloldása és a gazdaság stabilizálása érdekében. Belarusz kapcsán a hírszerzés megjegyzi, hogy az ország egyensúlyozni próbál a Nyugattal való kapcsolatok megőrzése és Oroszország támogatása között. Lukasenka elnök igyekszik elkerülni, hogy közvetlenül belesodródjon a háborúba, és meg akarja őrizni Belarusz szuverenitását.

A Zapad-2025 hadgyakorlat előkészületei a tervek szerint haladnak, de a mérete és fenyegetési szintje jelentősen alacsonyabb, mint a korábbi években. Oroszországnak jelenleg

nincs szabad tartaléka nagy katonai csoportok telepítésére ezekhez a gyakorlatokhoz, mivel minden csapat az ukrajnai fronton harcol.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin csapdába csalhatja Trumpot, amerikai Lancer bombázók érkeztek az orosz határ mellé – Ukrajnai háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Herszon megyében
Globál
Putyin csapdába csalhatja Trumpot, amerikai Lancer bombázók érkeztek az orosz határ mellé – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility