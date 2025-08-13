Ukrán hírszerzés: Putyin még folytatná a háborút, de már nem sokáig

Az ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatóságának helyettes vezetője, Vadim Szkibickij vezérőrnagy közlése szerint

Oroszország stratégiai dokumentumaiban 2026-ot jelölték meg az ukrajnai kérdés rendezésének határidejeként.

Az ukrán hírszerzés értékelése alapján Oroszország azért tűzte ki ezt a dátumot, mert a háború hatalmas gazdasági terhet jelent: jelenleg az ország költségvetésének 42%-át emészti fel, és stagnálást okoz olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a kohászat és az ásványkitermelés.

Az orosz vezetés tisztában van azzal, hogy ha a háború ilyen mértékben folytatódik, elveszíti az esélyt arra, hogy versenyezzen olyan nagyhatalmakkal, mint az Egyesült Államok és Kína. Ennek következtében Oroszország pusztán regionális hatalommá válhat, korlátozott befolyással. Jelenleg Oroszország költségvetésének legnagyobb részét a háborúra fordítja, miközben a társadalmi-gazdasági problémák, köztük a munkaerőhiány és a demográfiai kihívások mélyítik a válságot.

További kockázati tényező az olajáraktól való függőség. 50 dolláros hordónkénti ár mellett a háborút finanszírozó Stabilizációs Alap 18 hónapig tarthat ki, míg 30 dolláros ár esetén csak az év végéig. Emiatt Oroszország kénytelen lehet szünetet vagy kompromisszumot keresni a szankciók feloldása és a gazdaság stabilizálása érdekében. Belarusz kapcsán a hírszerzés megjegyzi, hogy az ország egyensúlyozni próbál a Nyugattal való kapcsolatok megőrzése és Oroszország támogatása között. Lukasenka elnök igyekszik elkerülni, hogy közvetlenül belesodródjon a háborúba, és meg akarja őrizni Belarusz szuverenitását.

A Zapad-2025 hadgyakorlat előkészületei a tervek szerint haladnak, de a mérete és fenyegetési szintje jelentősen alacsonyabb, mint a korábbi években. Oroszországnak jelenleg

nincs szabad tartaléka nagy katonai csoportok telepítésére ezekhez a gyakorlatokhoz, mivel minden csapat az ukrajnai fronton harcol.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images