Üzent az európai nagyhatalom vezetője: készen áll a katonai terv

A találkozó megnyitóján Starmer bejelentette, hogy a "katonai terv" készen áll a tűzszünet biztosítására, amint azt a felek elfogadják. Hozzátette, hogy
a pénteki Trump-Putyin találkozó rendkívül fontos esemény lesz.
öbb mint három éve tart ez a konfliktus, és eddig nem jutottunk közel egy életképes megoldáshoz vagy tűzszünethez – most azonban megvan erre az esély az amerikai elnök munkájának köszönhetően – fogalmazott a brit kormányfő.
Starmer hangsúlyozta, hogy bár a pénteki alaszkai találkozó kimenetele nem garantált, a "szándékkoalíció" kész bevetni egy „biztosító erőt”, amikor eljön az ideje, vagy szükség esetén szankciókat alkalmazni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
