Üzent az európai nagyhatalom vezetője: készen áll a katonai terv
Sir Keir Starmer brit miniszterelnök az úgynevezett "szándékkoalíció" találkozóján elnökölt, amely olyan országokat tömörít, amelyek készek segíteni bármilyen jövőbeli békemegállapodás betartatásában Oroszország és Ukrajna között - írta a Sky News.

A találkozó megnyitóján Starmer bejelentette, hogy a "katonai terv" készen áll a tűzszünet biztosítására, amint azt a felek elfogadják. Hozzátette, hogy

a pénteki Trump-Putyin találkozó rendkívül fontos esemény lesz.

öbb mint három éve tart ez a konfliktus, és eddig nem jutottunk közel egy életképes megoldáshoz vagy tűzszünethez – most azonban megvan erre az esély az amerikai elnök munkájának köszönhetően – fogalmazott a brit kormányfő.

Starmer hangsúlyozta, hogy bár a pénteki alaszkai találkozó kimenetele nem garantált, a "szándékkoalíció" kész bevetni egy „biztosító erőt”, amikor eljön az ideje, vagy szükség esetén szankciókat alkalmazni.

