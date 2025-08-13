Végrehajtották Donald Trump példa nélküli parancsát: felvonult a nemzeti gárda

A nemzeti gárda első egységei a belvárosban,

a Washington-emlékmű obeliszkjénél jelentek meg öt katonai járművel.

A hadsereg egyik tisztviselője szerint további csapatok gyülekeztek D.C. fegyverraktáránál, és várhatóan a nemzeti emlékművek környékén, valamint a történelmi Anacostia negyedben fognak szolgálatot teljesíteni.

Trump hétfőn éles hangnemben kritizálta a Washingtonban uralkodó állapotokat.

Fővárosunkban erőszakos bandák és vérszomjas bűnözők, vad fiatalokból álló kóborló csőcselék, bedrogozott őrültek és hajléktalanok vették át a hatalmat

- mondta a Fehér Házban. A Times riportja szerint a Washington-emlékműnél jóval barátságosabb helyzet alakult ki tegnap: egyes gárdisták fotózkodtak a turistákkal, majd az egységek két óra múlva távoztak.

Csak jelenlétet mutattunk, hogy az emberek között legyünk, hogy lássanak minket

- nyilatkozta Cory Boroff zászlós, egy Humvee mellett állva.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője kedden kijelentette,

A következő hónapban a Trump-kormányzat könyörtelenül üldöz és letartóztat minden olyan erőszakos bűnözőt a szövetségi kerületben, aki megszegi a törvényt, aláássa a közbiztonságot és veszélyezteti a törvénytisztelő amerikaiakat.

A szövetségi akciócsoport hétfő este 23 letartóztatást hajtott végre. A 700 ezres lakosú Washingtonban a városi rendőrség naponta átlagosan 68 letartóztatást hajt végre.

Muriel Bowser, Washington D. C. polgármestere és Pamela A. Smith rendőrfőnök kedden találkozott Pam Bondi igazságügyi miniszterrel és más kormányzati tisztviselőkkel. Bondi produktívnak nevezte a találkozót, fővárosi vezetők pedig arról beszéltek, hogy igyekeznek a legtöbbet kihozni a szövetségi támogatásból a bűnözés visszaszorítása érdekében.

A demokrata párti Bowser azonban kedden este már keményebb hangot ütött meg, "tekintélyelvű nyomásgyakorlásnak" és "autonómiájuk megsértésének" nevezve Trump intézkedéseit a közösségi médiában.

Mint tegnapi cikkünkben kifjetettük, a Washingtont igazgató önkormányzati törvény lehetővé teszi, hogy az elnök 30 napig átvegye az irányítást a városi rendőrség felett. A Fehér Ház ezen kívül 800 nemzeti gárdistát és mintegy 500 szövetségi rendvédelmi ügynököt vezényel a város utcáira. D. C. nem minősül tagállamnak, így az elnök közvetlenül irányítja a fővárosi nemzeti gárdistákat, akiket azonban nem ruháztak fel letartóztatási hatáskörrel városi tisztviselők szerint.

Akörül, hogy pontosan ki áll a városi rendőrség élén, továbbra is kisebb zavar tapasztalható. A Fehér Ház közlése szerint Trump áll a parancsnoki lánc élén, aztán következik Bondi, majd Terry Cole, a szövetségi droghatóság vezetője, aki a városi rendőrséget felügyeli. Bowser elmondása szerint Trump a rendeletében őt jelölte meg, akitől az igazságügyi tárcavezetőn keresztül igényli a rendfenntartó szolgáltatásokat. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, a városi tisztviselők megtartják a rendőrségi alkalmazottak felvételére és elbocsátására vonatkozó hatáskörüket.

Karoline Leavitt továbbá közölte,

felszámolják a hajléktalanok táborhelyeit,

akik mentális és drogfüggőséggel kapcsolatos segítséget, valamint menedékhelyi szállást kérhetnek. Ha ezt elutasítják, pénzbírsággal vagy börtönnel sújthatók.

A szövetségi kormányzat azt is követeli, hogy a város büntesse szigorúbban a fiatalkorú erőszakos bűnelkövetőket.

Jeanine Pirro, volt Fox News-műsorvezető és Washington szövetségi ügyésze keddi sajtótájékoztatóján gyilkosság áldozatává vált fiatalok fényképei mellett bírálta a helyi törvényeket.

Egyes szakértők ugyanakkor aggodalmuknak adtak hangot a fokozott rendőri jelenlét és Trump szövetségi beavatkozásának következményei miatt.

Ez nem a bűnmegelőzésről szól, hanem politikai színjátékról és szövetségi kontrollról

- mondta Clinique Chapman, a DC Justice Lab nevű nonprofit vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Allison Robbert/For The Washington Post via Getty Images