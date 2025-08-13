Versenyfutás az idővel: kritikus órák dönthetik el Ukrajna sorsát a keleti fronton

Az elmúlt napokban gyorsan változó helyzet alaposan felkavarta az állóvizet Donyeck megyében, ahol az orosz támadó alakulatok váratlanul több kilométer mélyen törték át az ukrán védelmi állásokat. A finn elemző azonban nyugalomra int, szerinte
még nincs szó katasztrófáról az ukránok számára, ez még nem hadműveleti szintű áttörésnek tekinthető.
Kiemelte, hogy a térségben a helyzet az elmúlt időszakban folyamatosan romlott, mivel Dobropilija irányába próbáltak haladni az oroszok, míg az ukránok igyekeztek megakadályozni a beszivárgó csapatokat.
Kifejtette, hogy a területen az oroszok az emberállományban tapasztalható fölényüket igyekeznek kihasználni, hogy a gyalogságot küldik előre, hogy szivárogjanak át a védelmen, és jussanak mindennél előrébb. Ezeknek a próbálkozásoknak jó táptalajt ad, hogy a védelem nem áll a helyzet magaslatán. Ezek a kísérletek azért is vezethetnek sikerre, mivel az oroszok régóta fejlesztették a taktikát, míg a védelem alulképzett. Kastelhelmi szerint ismerve a helyzetet nem volt váratlan, hogy egyszer sikerre vezet Moszkva akciója.
Russians have recently advanced deep in the area east of Dobropillia. The situation has concerning elements which can escalate it into a serious crisis, but at this stage we’re still not witnessing a disaster – and by definition, not even a breakthrough. I’ll explain. 1/ pic.twitter.com/ts5zJMp5A2 https://t.co/ts5zJMp5A2— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) August 12, 2025
Jelenleg mintegy 10-15 kilométeres mélységben tolták előre a támadók a frontvonalat, ez nem elhanyagolható, de nem nevezhető még áttörésnek. Szerinte ennek magyarázata, hogy egy viszonylag szűkebb területről van szó, ahová még a páncélosokat nem vitték be. Ennek egyik oka, hogy könnyű célpontot jelentenek az FPV-drónoknak, ezért a valódi megerősített áttöréshez szükséges eszközök ezért is hiányoznak. A finn szakértő szerint akkor tudja valóban komoly mértékben veszélyeztetni a térséget az orosz fél, amennyiben gépesített egységeket vetnek be. Kijevnek az egyetlen esélye, hogy megakadályozza az összeomlást, hogy megakadályozza ezeknek a csapatoknak az érkezését.
Amennyiben Oroszország képes lesz kiszélesíteni a sávokat, valamint az utánpótlást és a felszereléseket is a területre juttatni, akkor az ukrán védelem súlyos következményekkel nézhet szembe.
A beszivárgó csoportok ellátása problémás lehet, emiatt nem nevezhető szilárdnak a helyzetük. Az még bizonytalan, hogy képesek lesznek-e az ukránok megakadályozni az útvonalak kiépülését, ehhez ugyanis gyorsan nagyobb tartalékot kell a területre vonniuk. Jelenleg mindkét fél versenyt fut az idővel, hogy a saját céljait hamarabb elérje.
Kastelhelmi szerint reális esélye van annak, hogy a kisméretű orosz támadó alakulatok még mélyebben előrenyomulnak, ez pedig fokozza a káoszt a védelemben. Ezzel a tevékenységgel tovább nehezíthetik az ukránok képességét a gyors ellentámadás megszervezéséhez. A finn szakértő úgy látja, hogy a Dobropilijánál kialakult helyzetet valahogyan mindenképp
meg kell oldani a kijevi döntéshozóknak: ellentámadással vagy pedig fontolóra venni a visszavonulást.
Utóbbival rövidíthető, egyben stabilizálható is a védvonal. Az ukrán gyorsreagálású erők telepítésének képessége viszont nehézségekbe ütközik, ez pedig a harcok további menetére tekintve aggasztó jövőképet fest Kijev számára, mivel az oroszok igyekezhetnek mindenáron kihasználni ezeknek a képességeknek a hiányát a mostanihoz hasonlóan.
Címlapkép forrása: Portfolio
