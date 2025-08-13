  • Megjelenítés
Versenyfutás az idővel: kritikus órák dönthetik el Ukrajna sorsát a keleti fronton
Zavaros a helyzet jelenleg a Donbaszban, ahol az oroszok átszakították az ukrán védelmi állásokat. Emil Kastelhelmi finn katonai szakértő, a Black Bird Group OSINT adatok alapján dolgozó agytröszt elemzője értékelte a friss harctéri eseményeket.

Az elmúlt napokban gyorsan változó helyzet alaposan felkavarta az állóvizet Donyeck megyében, ahol az orosz támadó alakulatok váratlanul több kilométer mélyen törték át az ukrán védelmi állásokat. A finn elemző azonban nyugalomra int, szerinte

még nincs szó katasztrófáról az ukránok számára, ez még nem hadműveleti szintű áttörésnek tekinthető.

Kiemelte, hogy a térségben a helyzet az elmúlt időszakban folyamatosan romlott, mivel Dobropilija irányába próbáltak haladni az oroszok, míg az ukránok igyekeztek megakadályozni a beszivárgó csapatokat.

Kifejtette, hogy a területen az oroszok az emberállományban tapasztalható fölényüket igyekeznek kihasználni, hogy a gyalogságot küldik előre, hogy szivárogjanak át a védelmen, és jussanak mindennél előrébb. Ezeknek a próbálkozásoknak jó táptalajt ad, hogy a védelem nem áll a helyzet magaslatán. Ezek a kísérletek azért is vezethetnek sikerre, mivel az oroszok régóta fejlesztették a taktikát, míg a védelem alulképzett. Kastelhelmi szerint ismerve a helyzetet nem volt váratlan, hogy egyszer sikerre vezet Moszkva akciója.

Jelenleg mintegy 10-15 kilométeres mélységben tolták előre a támadók a frontvonalat, ez nem elhanyagolható, de nem nevezhető még áttörésnek. Szerinte ennek magyarázata, hogy egy viszonylag szűkebb területről van szó, ahová még a páncélosokat nem vitték be. Ennek egyik oka, hogy könnyű célpontot jelentenek az FPV-drónoknak, ezért a valódi megerősített áttöréshez szükséges eszközök ezért is hiányoznak. A finn szakértő szerint akkor tudja valóban komoly mértékben veszélyeztetni a térséget az orosz fél, amennyiben gépesített egységeket vetnek be. Kijevnek az egyetlen esélye, hogy megakadályozza az összeomlást, hogy megakadályozza ezeknek a csapatoknak az érkezését.

Amennyiben Oroszország képes lesz kiszélesíteni a sávokat, valamint az utánpótlást és a felszereléseket is a területre juttatni, akkor az ukrán védelem súlyos következményekkel nézhet szembe.

A beszivárgó csoportok ellátása problémás lehet, emiatt nem nevezhető szilárdnak a helyzetük. Az még bizonytalan, hogy képesek lesznek-e az ukránok megakadályozni az útvonalak kiépülését, ehhez ugyanis gyorsan nagyobb tartalékot kell a területre vonniuk. Jelenleg mindkét fél versenyt fut az idővel, hogy a saját céljait hamarabb elérje.

Kastelhelmi szerint reális esélye van annak, hogy a kisméretű orosz támadó alakulatok még mélyebben előrenyomulnak, ez pedig fokozza a káoszt a védelemben. Ezzel a tevékenységgel tovább nehezíthetik az ukránok képességét a gyors ellentámadás megszervezéséhez. A finn szakértő úgy látja, hogy a Dobropilijánál kialakult helyzetet valahogyan mindenképp

meg kell oldani a kijevi döntéshozóknak: ellentámadással vagy pedig fontolóra venni a visszavonulást.

Utóbbival rövidíthető, egyben stabilizálható is a védvonal. Az ukrán gyorsreagálású erők telepítésének képessége viszont nehézségekbe ütközik, ez pedig a harcok további menetére tekintve aggasztó jövőképet fest Kijev számára, mivel az oroszok igyekezhetnek mindenáron kihasználni ezeknek a képességeknek a hiányát a mostanihoz hasonlóan.

