Vizsgálat indult: bele akar szólni Donald Trump a múzeumok kiállításaiba

A Fehér Ház kedden levélben értesítette a Smithsonian főtitkárát a tervezett ellenőrzésről, amely kiterjed a nyilvánosság előtti és online tartalmakra, a kurátori folyamatokra, a kiállítástervezésre és a gyűjtemények felhasználására is.

A Smithsonian szóvivője közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy az állami intézmény munkája

a tudományos kiválóságon, alapos kutatáson és a történelem pontos, tényszerű bemutatásán alapul.

Hozzátette, a levelet ennek szellemében vizsgálják, és továbbra is konstruktívan együttműködnek a Fehér Házzal, a Kongresszussal és az intézetet irányító testülettel.

Az intézmény már korábban is tervezte, hogy tartalmi felülvizsgálatot hajt végre, amelyet a Smithsonian igazgatótanácsa rendelt el júniusban Donald Trump nyomására. Az igazgatótanács akkor utasította a főtitkárt hogy "biztosítsa a tartalm elfogulatlanságát", és nyújtson tájékoztatást "bármely szükséges személyzeti változásról".

A Fehér Ház által kezdeményezett felülvizsgálat első körben nyolc múzeumra összpontosít, köztük az Amerikai Történeti Múzeumra, a Nemzeti Arcképcsarnokra, a Természettudományi Múzeumra és az Afroamerikai Történeti és Kulturális Múzeumra.

A múzeumoknak 30 napon belül információkat kell szolgáltatniuk a 250. évfordulóval kapcsolatos programjaikról, illetve a jelenlegi és jövőbeli kiállításaikról.

A levél szerint a múzeumoknak 120 napon belül meg kell kezdeniük a szükséges tartalmi korrekciókat,

helyettesítve a megosztó vagy ideológiailag vezérelt nyelvezetet egységbe kovácsoló, történelmileg pontos és konstruktív leírásokkal

a kiállítási feliratokon, digitális kijelzőkön és egyéb nyilvános anyagokon.

Augusztusban a Smithsonian eltávolította, majd módosítva visszahelyezte az amerikai elnökök elleni alkotmányos vádeljárásokról szóló kiállítás egy részét, amely említést tett az első ciklusa idején kétszer impeachment alá vont Trumpról. A múzeum vezetői később közölték, "semelyik kormányzati szerv vagy más kormánytisztviselő nem kérte őket a kiállítás tartalmának eltávolítására".

Trump márciusban írt alá rendeletet

a helytelen, megosztó vagy Amerika-ellenes ideológia

megszüntetéséről a Smithsonian alá tartozó létesítményekben. A rendelet szerint a Kongresszusnak tilos finanszíroznia olyan Smithsonian-kiállításokat és programokat, amelyek

faji alapon megosztják az amerikaiakat.

Trump külön kritikával illette a kialakítás alatt lévő Amerikai Nők Történeti Múzeumát, mely állítása szerint "férfiakat kíván nőként elismerni", valamint az Afroamerikai Történelem és Kultúra Múzeumát, amely szerinte olyan értékeket, mint a "kemény munka", az "individualizmus" és a "nukleáris család" a "fehér kultúra" részeként mutat be.

A tavaszi elnöki rendelet értelmében J. D. Vance alelnök – aki pozíciójából fakadóan a Smithsonian igazgatótanácsának tagja – felügyeli majd az intézmény reformját.

Az amerikai kormányzat által alapított Smithsonian Intézet évente 15-30 millió látogatót fogad ingyenesen, és összesen 21 múzeumot, 21 könyvtárat, egy állatkertet, illetve történelmi és építészeti nevezetességeket üzemeltet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images