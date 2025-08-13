  • Megjelenítés
Zelenszkij: Ukrajna soha nem adja fel a Donbaszt!
Zelenszkij: Ukrajna soha nem adja fel a Donbaszt!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök továbbra is elutasítja a Donbasz régió oroszoknak való átadását, hiába követeli a terület ellenőrzését Vlagyimir Putyin orosz vezető a tűzszünetért cserébe - tudósított a Sky News.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan kijelentette, hogy álláspontja a keleti Donbasz régió esetleges átadásával kapcsolatban nem változott, mivel az az ukrán alkotmányon alapul.

Az országunk területi integritását érintő kérdéseket nem lehet népünk akarata és az ukrán alkotmány figyelembevétele nélkül tárgyalni"

- hangsúlyozta az ukrán elnök.

Az ukrán elnöktől egy sajtótájékoztatón kérdezték meg, hogy hajlandó lenne-e átadni a Donbaszt Oroszországnak, ha cserébe Vlagyimir Putyin elnök tűzszünetet ajánl. Az ukrán alkotmány szerint az ország területi integritása nem lehet tárgyalási téma egy ellenséges agresszorral szemben.

Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

