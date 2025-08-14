A Flightradar adatai szerint már úton lehet Alaszkába az orosz delegáció

A Flighradar24 pár órája X-bejegyzésben is beszámolt róla, hogy az orosz delegációnak tulajdonított repülőgép már be is lépett az Egyesült Államok légterébe.

The Russian delegation for the meeting between the Russian and US presidents in Anchorage is now in US airspace. https://t.co/fSAg1eS1t8 pic.twitter.com/ublJ7JOit9 https://t.co/fSAg1eS1t8 — Flightradar24 (@flightradar24) August 14, 2025

A portál adatai szerint

az orosz felségjelzésú IL-96-os repülőgép magyar idő szerint ma kora reggel szállt fel Moszkvában.

Persze azt fontos figyelembe venni, hogy a Flightradar24 adatai az utasokról nem biztosítanak teljeskörű információkat, a katonai bázisok közelében pedig az adatok megbízhatósága megkérdőjelezhető.

Oroszország vezetése augusztus 15-én találkozik az Egyesült Államok képviselőivel Alaszkában, ahol több témáról is szót ejtenek, de az ígéretek szerint a fókuszban egyértelműen az ukrajnai háború lezárása fog állni. A mai nap folyamán oroszország a Vlagyimir Putyin által vezetett orosz delegáció tagjait is nyilvánosságra hozta.

Címlapkép forrása: Alessandro della Valle - Pool/Keystone via Getty Images