A Flightradar adatai szerint már úton lehet Alaszkába az orosz delegáció

A Flighradar24 pár órája X-bejegyzésben is beszámolt róla, hogy az orosz delegációnak tulajdonított repülőgép már be is lépett az Egyesült Államok légterébe.
The Russian delegation for the meeting between the Russian and US presidents in Anchorage is now in US airspace. https://t.co/fSAg1eS1t8 pic.twitter.com/ublJ7JOit9 https://t.co/fSAg1eS1t8— Flightradar24 (@flightradar24) August 14, 2025
A portál adatai szerint
az orosz felségjelzésú IL-96-os repülőgép magyar idő szerint ma kora reggel szállt fel Moszkvában.
Persze azt fontos figyelembe venni, hogy a Flightradar24 adatai az utasokról nem biztosítanak teljeskörű információkat, a katonai bázisok közelében pedig az adatok megbízhatósága megkérdőjelezhető.
Oroszország vezetése augusztus 15-én találkozik az Egyesült Államok képviselőivel Alaszkában, ahol több témáról is szót ejtenek, de az ígéretek szerint a fókuszban egyértelműen az ukrajnai háború lezárása fog állni. A mai nap folyamán oroszország a Vlagyimir Putyin által vezetett orosz delegáció tagjait is nyilvánosságra hozta.
Címlapkép forrása: Alessandro della Valle - Pool/Keystone via Getty Images
Litvánia mélységi védelmi vonalat épít az orosz és a fehérorosz határon
Háromszintű struktúrában.
Itt vannak a részletek a ragadós száj- és körömfájás járvány károsultjainak támogatásáról
Ötpontos intézkedési csomagot hozott létre a kormány.
Öt magyar városban nyílnak idén új BYD autókereskedések
Tovább bővíti jelenlétét a cég.
Váratlan döntés született Oroszországban: feloldják a szigorú devizaszabályokat
Nagyot erősödött a rubel.
Budapest geotermikus területe koncessziós védelem alá került, visszavonták a PannErgy kutatási engedélyét
Mérlegeli a társaság a következő lépéseket.
Nem fogadták el a 4iG javaslatát, itt az újabb fordulat az Spacecom adósságrendezési ügyében
A kötvényesek az izraeli cég indítványát preferálták.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.