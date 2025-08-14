  • Megjelenítés
A Flightradar adatai szerint már úton lehet Alaszkába az orosz delegáció
A Flightradar adatai szerint már úton lehet Alaszkába az orosz delegáció

A BBC a délután folyamán arról számolt be a Flightradar24 információi alapján, hogy az orosz delegáció egy része már elindulhatott Alaszkába, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára.

A Flighradar24 pár órája X-bejegyzésben is beszámolt róla, hogy az orosz delegációnak tulajdonított repülőgép már be is lépett az Egyesült Államok légterébe.

A portál adatai szerint

az orosz felségjelzésú IL-96-os repülőgép magyar idő szerint ma kora reggel szállt fel Moszkvában.

Persze azt fontos figyelembe venni, hogy a Flightradar24 adatai az utasokról nem biztosítanak teljeskörű információkat, a katonai bázisok közelében pedig az adatok megbízhatósága megkérdőjelezhető.

Oroszország vezetése augusztus 15-én találkozik az Egyesült Államok képviselőivel Alaszkában, ahol több témáról is szót ejtenek, de az ígéretek szerint a fókuszban egyértelműen az ukrajnai háború lezárása fog állni. A mai nap folyamán oroszország a Vlagyimir Putyin által vezetett orosz delegáció tagjait is nyilvánosságra hozta.

Igazi elitcsapat utazik Alaszkába Moszkvából: kiderült a névsor

Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Alessandro della Valle - Pool/Keystone via Getty Images

