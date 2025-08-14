Bejelentette az FSZB: kivégezték az ukrán nagy hatótávolságú rakétaprogramot

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette: több orosz titkosszolgálati hivatal akciójának köszönhetően

sikerült blokkolni a Szapszant rakétaprogram fejlesztését hosszú távon is.

A TASZSZ szerint az orosz különleges szolgálatok felgyújtották egyebek mellett azt az üzemet is, ahol a Szapszan-rendszer fejlesztése folyt.

Az FSZB nem mutatott be bizonyítékot állítására.

A Szapszan, másnéven Hrim-2 egy nagy hatótávolságú rakétarendszer, Ukrajna majdnem 20 éve dolgozik a fegyverrendszer fejlesztésén. Elvileg a Szapszan-rendszer gyártása tavaly ősszel megkezdődött, de egyetlen, idén júniusban végrehajtott rakétacsapáson kívül nincs megbízható információ arról, hogy széles körben használnák az ukrán erők a nagy hatótávolságú fegyvert.

Címlapkép: VoidWanderer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons