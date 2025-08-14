Donald Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnát illetően a holnapi alaszkai találkozón

Úgy gondolom, most már meggyőződött arról, hogy megállapodást fog kötni. Meg fog állapodni.
- nyilatkozta Trump a Fox News-nak.
Putyin korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok "őszinte erőfeszítéseket" tesz az ukrajnai háború befejezése érdekében, és felvetette, hogy Moszkva és Washington megállapodhat egy nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezményben is a béke megerősítésére irányuló szélesebb törekvések részeként.
Trump az interjúban elmondta, hogy három helyszínt is fontolgat egy Putyinnal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartandó következő találkozóra, bár megjegyezte, hogy a második, orosz és ukrán felekkel közös találkozó nem garantált. Hozzátette, hogy a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha Alaszkában maradnának egy háromoldalú csúcstalálkozóra.
Attól függően, hogy mi történik a találkozómon, fel fogom hívni Zelenszkij elnököt, és elhívjuk oda, ahol találkozni fogunk
- mondta Trump.
Az amerikai elnök szerint egy második, Trump, Putyin és Zelenszkij részvételével zajló találkozó valószínűleg mélyebben foglalkozna a határkérdésekkel. Zelenszkij határozottan elutasítja, hogy területeket engedjen át az orosz erőknek.
A második találkozó nagyon, nagyon fontos lesz, mert az lesz az a találkozó, ahol megállapodást kötnek. És nem akarom a 'felosztás' szót használni, de bizonyos mértékig ez nem is rossz kifejezés, rendben?
- fogalmazott.
Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Putyinnak és Zelenszkijnek kell megállapodásra jutniuk.
Nem én fogom megtárgyalni a megállapodásukat. Hagyom, hogy ők tárgyalják meg a saját megállapodásukat
- jelentette ki.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
