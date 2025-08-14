Donald Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnát illetően a holnapi alaszkai találkozón

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök kész megállapodást kötni az ukrajnai háborúval kapcsolatban a holnapi. Trump szerint az Oroszország elleni szankciók fenyegetése valószínűleg szerepet játszott abban, hogy létrejöhetett a Moszkva által kezdeményezett, Alaszkában megvalósuló találkozás az amerikai és oroszvezető között.

Úgy gondolom, most már meggyőződött arról, hogy megállapodást fog kötni. Meg fog állapodni.

- nyilatkozta Trump a Fox News-nak.

Putyin korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok "őszinte erőfeszítéseket" tesz az ukrajnai háború befejezése érdekében, és felvetette, hogy Moszkva és Washington megállapodhat egy nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezményben is a béke megerősítésére irányuló szélesebb törekvések részeként.

Trump az interjúban elmondta, hogy három helyszínt is fontolgat egy Putyinnal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartandó következő találkozóra, bár megjegyezte, hogy a második, orosz és ukrán felekkel közös találkozó nem garantált. Hozzátette, hogy a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha Alaszkában maradnának egy háromoldalú csúcstalálkozóra.

Attól függően, hogy mi történik a találkozómon, fel fogom hívni Zelenszkij elnököt, és elhívjuk oda, ahol találkozni fogunk

- mondta Trump.

Az amerikai elnök szerint egy második, Trump, Putyin és Zelenszkij részvételével zajló találkozó valószínűleg mélyebben foglalkozna a határkérdésekkel. Zelenszkij határozottan elutasítja, hogy területeket engedjen át az orosz erőknek.

A második találkozó nagyon, nagyon fontos lesz, mert az lesz az a találkozó, ahol megállapodást kötnek. És nem akarom a 'felosztás' szót használni, de bizonyos mértékig ez nem is rossz kifejezés, rendben?

- fogalmazott.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Putyinnak és Zelenszkijnek kell megállapodásra jutniuk.

Nem én fogom megtárgyalni a megállapodásukat. Hagyom, hogy ők tárgyalják meg a saját megállapodásukat

- jelentette ki.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images