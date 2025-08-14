  • Megjelenítés
Észak-Koreában találkozott Kim-Dzsongunnal Putyin egyik fontos szövetségese
Globál

Észak-Koreában találkozott Kim-Dzsongunnal Putyin egyik fontos szövetségese

Portfolio
Vjacseszlav Volodin orosz parlamenti elnök Phenjanban találkozott Kim Dzsongunnal, és megköszönte Észak-Korea támogatását az ukrajnai háborúban

Vjacseszlav Volodin, az orosz Állami Duma elnöke hivatalos látogatása során találkozott Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel Phenjanban - közölte csütörtökön az orosz parlament.

Volodin, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségese,

átadta az orosz vezető üdvözletét, és köszönetet mondott Kimnek Észak-Korea Oroszország ukrajnai katonai műveleteihez nyújtott támogatásáért.

Putyin kedden telefonbeszélgetést folytatott Kimmel, és tájékoztatta a Donald Trump amerikai elnökkel pénteken Alaszkában tervezett tárgyalásokról.

Kapcsolódó cikkünk

Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

