Gigantikus fegyverüzlet borul Donald Trump izmozása miatt

Spanyolország a közelmúltban lemondott több milliárd dolláros F-35-ös beszerzéséről, miután vita alakult ki Washingtonnal a NATO új, GDP 5 százalékát kitevő védelmi kiadási céljáról. Svájcban a magas amerikai vámok miatt egyre erősebb politikai nyomás nehezedik a kormányra, hogy álljon el saját F-35-ös programjától.
India pedig az amerikai vámok emelése miatt állítólag felfüggesztette az amerikai harci járművek beszerzésére irányuló erőfeszítéseit.
Ezek a lépések - amelyek mind az elmúlt két hétben történtek - jól mutatják Trump gazdasági intézkedéseinek potenciális következményeit, amelyek arra kényszerítik a szövetséges kormányokat, hogy újraértékeljék védelmi kapcsolataikat az Egyesült Államokkal. Az amerikai ipar attól tart, hogy ez az új protekcionizmus ellenintézkedéseket vált ki, veszélyezteti a fegyvereladásokat és gyengíti Amerika dominanciáját a globális védelmi piacon.
A Lockheed Martin által gyártott F-35-ös különösen érzékeny az ilyen gazdasági turbulenciára. Alkatrészei több mint 100 beszállítótól származnak világszerte, és a nagy külföldi megrendelések segítenek alacsonyan tartani az egyes gépek árát. Ha országok lépnek vissza vagy csökkentik rendeléseiket, mindenki számára nőnek a költségek.
Spanyolország és Svájc F-35-ös megrendeléseinek együttes értéke mintegy 15 milliárd dollár volt, országonként több tucat repülőgépre.
Más potenciális vásárlók, például Portugália, elhalasztották döntéseiket az amerikai megbízhatósággal kapcsolatos kétségek miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
