Gyenge jelszó miatt sikerült orosz kiberbűnözőknek átvenni egy stratégiai létesítmény irányítását

A norvég rendőrség biztonsági szolgálata (PST) szerint Oroszországhoz köthető hackerek szabotáltak egy gátat Délnyugat-Norvégiában. Egy norvég napilap beszámolója szerint
a támadók behatoltak a gát irányítórendszerébe, és négy órán keresztül nyitva tartották a zsilipeket, amíg sikerült azokat lezárni.
Helyi médiajelentések szerint a gátat nem energiatermelésre használják, és a hackerek valószínűleg egy gyenge jelszó által okozott biztonsági rést használtak ki.
Beate Gangås, a PST vezetője egy szerdai nyilvános rendezvényen beszélt az incidensről az orosz kiberműveletekről szóló előadása során. Gangås elmondta, hogy a nyugati infrastruktúra elleni kibertámadások száma növekszik, és ezek gyakran nem a károkozást célozzák, hanem azt, hogy "demonstrálják, mire képesek". Hozzátette, hogy Norvégiának fel kell készülnie további hackertámadásokra. Ugyanezen a rendezvényen Nils Andreas Stensønes, a norvég hírszerző szolgálat vezetője kijelentette, hogy Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést Norvégia biztonságára nézve.
A nyugati célpontok elleni kibertámadások Oroszország hibrid hadviselési stratégiájának részét képezik. Egy másik vízügyi esetben 2024 januárjában egy hackercsoport betört egy texasi vízügyi létesítmény rendszerébe, túlfolyást okozva. A feltételezett hackerek a Kremlhez köthetők.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
