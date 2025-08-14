Hatalmas kozmikus robbanást azonosítottak a csillagászok: eddig sosem látott folyamat áll a hátterében

A kutatók dokumentálták, ahogy egy a Napnál tízszer nagyobb tömegű csillag és egy hasonló tömegű fekete lyuk gravitációsan kötött bináris rendszert alkotott. Ahogy a köztük lévő távolság fokozatosan csökkent,
a fekete lyuk hatalmas gravitációs ereje eltorzította a csillagot, anyagot szívott el tőle, majd végül az égitest hatalmas szupernovát képezve felrobbant.
Alexander Gagliano, az MIT-n működő Nemzeti Tudományos Alap Mesterséges Intelligencia és Alapvető Kölcsönhatások Intézetének asztrofizikusa, és a felfedezésről számot adó, Astrophysical Journal-ben megjelent tanulmány társszerzőjének magyarázata szerint,
Miután folyamatosan veszített tömegéből a fekete lyukkal való halálos spirálban, a csillag végül felrobbant. Egyetlen másodperc alatt több energiát szabadított fel, mint a Nap teljes élettartama során
- tette hozzá Gagliano.
A robbanás körülbelül 700 millió fényévre történt a Földtől. A kutatók szerint a két égitest gravitációs vonzása hasonló volt a közel azonos tömegük miatt, de a csillag jóval nagyobb méretű volt.
A kutatók nem biztosak a szupernóva pontos mechanizmusában. Ashley Villar, a Harvard Egyetem asztrofizikusa és a tanulmány vezető szerzője szerint nem világos, hogy a torzulás okozott-e olyan instabilitást, ami a csillag összeomlásához vezetett, vagy a fekete lyuk teljesen szétszakította a csillagot, mielőtt az felrobbant volna.
A bináris rendszer eredetileg két hatalmas, egymás körül keringő csillagból állt. Az egyik csillag magja, fekete lyukká omlott össze.
A robbanást először egy mesterséges intelligencia algoritmus észlelte, amely szokatlan kozmikus robbanásokat keres valós időben. Ez lehetővé tette a csillagászok számára, hogy azonnal követő megfigyeléseket végezzenek. A robbanást számos földi és űrbeli teleszkóp figyelte meg.
A csillag robbanás előtti négy évből származó megfigyelései fényes kibocsátásokat mutattak, amelyeket a kutatók szerint az okozott, hogy a fekete lyuk elnyelte a csillagról leszívott anyagot. Például a csillag külső hidrogénrétege láthatóan leszakadt, felfedve az alatta lévő héliumréteget.
Következtetésünk az, hogy a csillagok sorsát hihetetlenül befolyásolják társaik az életük során. Ez az esemény izgalmas betekintést nyújt abba, hogy a fekete lyukak milyen drámai hatással lehetnek a hatalmas csillagok halálára
- összegezte Gagliano.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
