Az ukrán Dezinformáció Elleni Központ hírszerzési információkra hivatkozva közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "történelmi anyagokat" készít elő egy Donald Trumppal tervezett alaszkai találkozóra.
Az anyagok között régi térképek szerepelnek, amelyekkel Putyin állítólag azt kívánja bizonyítani, hogy Ukrajna egy "mesterséges állam", amely más országok területeiből jött létre.
Az orosz vezető ezzel próbálná igazolni a Kreml Ukrajna elleni katonai agresszióját és Oroszország igényét az ukrán területekre. A központ hangsúlyozta, hogy az országok történelmének ilyen megközelítése elfogadhatatlan a nemzetközi jog szempontjából, amely egyértelműen kimondja a területi integritás, a határok sérthetetlenségének elveit és az erőszak vagy az erőszakkal való fenyegetés jogellenességét.
"A legtöbb modern ország vagy annak részei a múltban más államok részét képezték. Ez vonatkozik a jelenlegi Oroszországi Föderációra is, amely egykor az Arany Horda része volt, és a mai Oroszország számos területe korábban más államokhoz – Németországhoz, Svédországhoz, Finnországhoz stb. – tartozott. Így semmilyen történelmi tény, és még kevésbé pszeudo-történelmi fantáziák nem képezhetik területi követelések alapját, és nem igazolják a más országok elleni fegyveres agressziót" – áll a közleményben.
Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images
