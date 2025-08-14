Igazi elitcsapat utazik Alaszkába Moszkvából: kiderült a névsor

Oroszország vezetése augusztus 15-én találkozik az Egyesült Államok képviselőivel Alaszkában, ahol több témáról is szót ejtenek, de az ígéretek szerint a fókuszban egyértelműen az ukrajnai háború lezárása fog állni. Egy nappal korábban a Kreml bejelentette az orosz delegáció tagjainak listáját.

Valódi nagyágyúkkal készül Moszkva is a holnapi csúcstalálkozóra, a névsorban kisebb meglepetést is fel lehet fedezni. Az orosz delegáció a következő vezető politikusokból fog állni:

Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett elutazik vele

Jurij Usakov, az államfő külpolitikai tanácsadója,

Szergej Lavrov külügyminiszter,

Andrej Beluszov védelmi miniszter,

Anton Sziluanov pénzügyminiszter

és Kirill Dmitrijev, az orosz állami vagyonalap (RDIF) vezetője.

A Kreml tehát tulajdonképpen felvonultatja a „diplomáciai nehéztüzérséget” a találkozóra, ami azt jelzi, hogy Moszkva a lehető legkomolyabban veszi az alaszkai csúcsot. Hiányzik a listáról Vlagyimir Megyinszkij, aki korábban az orosz delegációk vezetője volt Törökországban, és a keményvonalas, kompromisszumokra képtelen hozzáállásáról ismert. Ez azt jelentheti, hogy Moszkva a korábbiakkal ellentétben jóval nyitottabban viszonyul a tárgyalásokhoz.

Bár keringenek pletykák az amerikai delegáció tagjairól, hivatalos forrásból ezt egyelőre nem erősítették meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images