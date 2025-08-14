Igazi elitcsapat utazik Alaszkába Moszkvából: kiderült a névsor

Valódi nagyágyúkkal készül Moszkva is a holnapi csúcstalálkozóra, a névsorban kisebb meglepetést is fel lehet fedezni. Az orosz delegáció a következő vezető politikusokból fog állni:
- Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett elutazik vele
- Jurij Usakov, az államfő külpolitikai tanácsadója,
- Szergej Lavrov külügyminiszter,
- Andrej Beluszov védelmi miniszter,
- Anton Sziluanov pénzügyminiszter
- és Kirill Dmitrijev, az orosz állami vagyonalap (RDIF) vezetője.
A Kreml tehát tulajdonképpen felvonultatja a „diplomáciai nehéztüzérséget” a találkozóra, ami azt jelzi, hogy Moszkva a lehető legkomolyabban veszi az alaszkai csúcsot. Hiányzik a listáról Vlagyimir Megyinszkij, aki korábban az orosz delegációk vezetője volt Törökországban, és a keményvonalas, kompromisszumokra képtelen hozzáállásáról ismert. Ez azt jelentheti, hogy Moszkva a korábbiakkal ellentétben jóval nyitottabban viszonyul a tárgyalásokhoz.
Bár keringenek pletykák az amerikai delegáció tagjairól, hivatalos forrásból ezt egyelőre nem erősítették meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, miről tárgyalhat valójában az amerikai és az orosz elnök a csúcstalálkozón
Újabb szempont merült fel.
Hallgatni kell a fiatalokra, ez lehet a magyar agrárium egyetlen esélye
Az Alapvetés podcast műsorában Gyuricza Csabát, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorát kérdeztük.
Nagyon fut a szekér a szomszédunkban, az infláció is bezuhant
Bezuhant az infláció Lengyelországban.
Lenne megoldás a budapesti rozsdaövezetek fejlesztésére – A Rákosrendező-projektnél is beválhat a modell?
A kihívás nem elsősorban pénzügyi, hanem mélyen intézményi és politikai jellegű.
Jöhetnek a negatív reálkamatok az USA-ban?
Felvázoljuk a következő éveket.
Megszólalt a pénzügyminiszter, újabb muníciót kaphat a száguldó lengyel tőzsde
Jelentős tőkebeáramlást vár az új intézkedésektől.
Rossz hír érkezett a munkáltatóknak: súlyos árat fizet, aki ezt a "kiváltságot" visszavonja
"Ha ezt elveszik, felmondok."
Pokoli forróság után jön a fordulat Magyarországon: 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet
Megjött a friss előrejelzés.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.