Igazi elitcsapat utazik Alaszkába Moszkvából: kiderült a névsor
Igazi elitcsapat utazik Alaszkába Moszkvából: kiderült a névsor

Oroszország vezetése augusztus 15-én találkozik az Egyesült Államok képviselőivel Alaszkában, ahol több témáról is szót ejtenek, de az ígéretek szerint a fókuszban egyértelműen az ukrajnai háború lezárása fog állni. Egy nappal korábban a Kreml bejelentette az orosz delegáció tagjainak listáját.

Valódi nagyágyúkkal készül Moszkva is a holnapi csúcstalálkozóra, a névsorban kisebb meglepetést is fel lehet fedezni. Az orosz delegáció a következő vezető politikusokból fog állni:

  • Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett elutazik vele
  • Jurij Usakov, az államfő külpolitikai tanácsadója,
  • Szergej Lavrov külügyminiszter,
  • Andrej Beluszov védelmi miniszter,
  • Anton Sziluanov pénzügyminiszter
  • és Kirill Dmitrijev, az orosz állami vagyonalap (RDIF) vezetője.

A Kreml tehát tulajdonképpen felvonultatja a „diplomáciai nehéztüzérséget” a találkozóra, ami azt jelzi, hogy Moszkva a lehető legkomolyabban veszi az alaszkai csúcsot. Hiányzik a listáról Vlagyimir Megyinszkij, aki korábban az orosz delegációk vezetője volt Törökországban, és a keményvonalas, kompromisszumokra képtelen hozzáállásáról ismert. Ez azt jelentheti, hogy Moszkva a korábbiakkal ellentétben jóval nyitottabban viszonyul a tárgyalásokhoz.  

Bár keringenek pletykák az amerikai delegáció tagjairól, hivatalos forrásból ezt egyelőre nem erősítették meg.

Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kiderült, miről tárgyalhat valójában az amerikai és az orosz elnök a csúcstalálkozón

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

orosz-ukrán háború percről percre csütörtök
Globál
Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Pénzcentrum
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
