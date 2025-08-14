Kiderült, mikor kezdődik a várva várt Trump-Putyin csúcs

A megbeszélésre az Elmendorf–Richardson légibázison kerül majd sor. A tárgyalás Putyin és Trump személyes megbeszélésével kezdődik majd, aztán fogadás lesz, melyen az orosz és amerikai delegációk tagjai tárgyalnak majd.
Az elnöki találkozónak két fő témája lesz: az ukrajnai háború lezárása és az orosz-amerikai együttműködés fejlesztése.
Alacsony a valószínűsége annak, hogy a találkozót tűzszünet vagy ukrajnai béke követi: Trump elnök jelezte is, hogy következő körben szeretne egy háromoldalú találkozót nyélbe ütni, melyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd. Oroszroszág egyelőre nem tűnik nyitottnak a Zelenszkijjel való tárgyalásokra, Ukrajna vezetője pedig jelezte, hogy semmilyen döntést nem fogad el országával kapcsolatosan, ami az alaszkai csúcson születik.
Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images
