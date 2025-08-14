Az orosz elnök csütörtökön, az alaszkai csúcstalálkozó előtt tartott kremli megbeszélésen úgy fogalmazott, hogy az amerikai adminisztráció
meglehetősen energikus és őszinte erőfeszítéseket tesz az ellenségeskedések leállítására, a válság megszüntetésére és minden érintett fél számára előnyös megállapodások elérésére.
Putyin szerint a csúcstalálkozó célja, hogy „hosszú távú feltételeket teremtsen a békéhez országaink között, valamint Európában és az egész világon”. Hozzátette, hogy ez a szélesebb körű béke elérhető, ha a tárgyalások „következő szakaszaiban” megállapodásra jutnak „a stratégiai támadófegyverek ellenőrzése területén”.
Az Egyesült Államok és Oroszország a 2011-ben hatályba lépett Új START-szerződés keretében korlátozta nukleáris arzenálját, amely azonban 2026 februárjában lejár.
Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója részleteket osztott meg a pénteki csúcstalálkozó terveiről. Elmondta, hogy az elnökök először négyszemközt tárgyalnak tolmácsok segítségével, majd munkaebéden folytatják a megbeszéléseket. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai háború, valamint az orosz-amerikai kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásai állnak. A megbeszélések után az elnökök közös sajtótájékoztatót tartanak.
Ukrajna és Európa nem kapott meghívást a csúcstalálkozóra, ami aggodalmat keltett, hogy Kijevet nem kívánt engedményekre kényszeríthetik. Az európai vezetők szerdán telefonbeszélgetést folytattak az amerikai elnökkel, és óvatosan bizakodóak voltak, állítva, hogy Trump megértően fogadta az azonnali tűzszünetre vonatkozó felhívásukat, és hogy Ukrajnának helye van a jövőbeli tárgyalásokon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, miről tárgyalhat valójában az amerikai és az orosz elnök a csúcstalálkozón
Újabb szempont merült fel.
Hallgatni kell a fiatalokra, ez lehet a magyar agrárium egyetlen esélye
Az Alapvetés podcast műsorában Gyuricza Csabát, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorát kérdeztük.
Nagyon fut a szekér a szomszédunkban, az infláció is bezuhant
Bezuhant az infláció Lengyelországban.
Lenne megoldás a budapesti rozsdaövezetek fejlesztésére – A Rákosrendező-projektnél is beválhat a modell?
A kihívás nem elsősorban pénzügyi, hanem mélyen intézményi és politikai jellegű.
Jöhetnek a negatív reálkamatok az USA-ban?
Felvázoljuk a következő éveket.
Megszólalt a pénzügyminiszter, újabb muníciót kaphat a száguldó lengyel tőzsde
Jelentős tőkebeáramlást vár az új intézkedésektől.
Rossz hír érkezett a munkáltatóknak: súlyos árat fizet, aki ezt a "kiváltságot" visszavonja
"Ha ezt elveszik, felmondok."
Pokoli forróság után jön a fordulat Magyarországon: 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet
Megjött a friss előrejelzés.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.