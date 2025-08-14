  • Megjelenítés
Kiderült, miről tárgyalhat valójában az amerikai és az orosz elnök a csúcstalálkozón
Kiderült, miről tárgyalhat valójában az amerikai és az orosz elnök a csúcstalálkozón

Vlagyimir Putyin orosz elnök dicsérte az amerikai Trump-adminisztráció erőfeszítéseit az ukrajnai háború leállítására, és jelezte, hogy nukleáris fegyverzetellenőrzési megállapodás is születhet a pénteki alaszkai csúcstalálkozón - számolt be a CNN.

Az orosz elnök csütörtökön, az alaszkai csúcstalálkozó előtt tartott kremli megbeszélésen úgy fogalmazott, hogy az amerikai adminisztráció

meglehetősen energikus és őszinte erőfeszítéseket tesz az ellenségeskedések leállítására, a válság megszüntetésére és minden érintett fél számára előnyös megállapodások elérésére.

Putyin szerint a csúcstalálkozó célja, hogy „hosszú távú feltételeket teremtsen a békéhez országaink között, valamint Európában és az egész világon”. Hozzátette, hogy ez a szélesebb körű béke elérhető, ha a tárgyalások „következő szakaszaiban” megállapodásra jutnak „a stratégiai támadófegyverek ellenőrzése területén”.

Az Egyesült Államok és Oroszország a 2011-ben hatályba lépett Új START-szerződés keretében korlátozta nukleáris arzenálját, amely azonban 2026 februárjában lejár.

Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója részleteket osztott meg a pénteki csúcstalálkozó terveiről. Elmondta, hogy az elnökök először négyszemközt tárgyalnak tolmácsok segítségével, majd munkaebéden folytatják a megbeszéléseket. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai háború, valamint az orosz-amerikai kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásai állnak. A megbeszélések után az elnökök közös sajtótájékoztatót tartanak.

Ukrajna és Európa nem kapott meghívást a csúcstalálkozóra, ami aggodalmat keltett, hogy Kijevet nem kívánt engedményekre kényszeríthetik. Az európai vezetők szerdán telefonbeszélgetést folytattak az amerikai elnökkel, és óvatosan bizakodóak voltak, állítva, hogy Trump megértően fogadta az azonnali tűzszünetre vonatkozó felhívásukat, és hogy Ukrajnának helye van a jövőbeli tárgyalásokon.

