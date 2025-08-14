  • Megjelenítés
Kimondták az oroszok: holnap még biztosan nem lesz vége a háborúnak
A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz vezetők közti, holnap esedékes találkozó biztosan nem fogja a „különleges művelet” (Ukrajna ellen indított katonai invázió) végét hozni – írja az orosz MK.ru portál.

A lap cikke elsősorban Alekszander Kotsz orosz haditudósító véleményére támaszkodik, de beidéznek benne több amerikai cikket is, melyek szerint nem várható, hogy Donald Trump elnök területi kérdésekről egyeztet majd Vlagyimir Putyinnal.

Kotsz összességében úgy látja: érthető a hatalmas érdeklődés a holnapi találkozó iránt, de a

háború biztosan nem fog pénteken véget érni és a tűzszünet valószínűsége is elég alacsony.

Az orosz haditudósító úgy látja, Oroszország jelenleg nyerésre áll a háborúban, kizárólag Ukrajna érdeke, hogy tűzszünet legyen. Hangsúlyozza: a korábbi, 2014 és 2022 között kötött donyecki tűzszüneteket mind erőgyűjtésre és háborús felkészülésre használta Ukrajna, úgy látja, most is ez lenne.

Arra is kitér, hogy szerinte Trump maga is azt mondta, hogy „előzetes” találkozó lesz holnap, így biztosan nem születnek konkrét egyezmények a háború lezárásáról.

Kotsz véleménye egyébként egybecseng a Kreml hivatalos kommunikációjával, az orosz sajtóban megjelenő szivárogtatásokkal és amerikai elemzésekkel is: Putyin továbbra is úgy látja, hogy nyerni fog Ukrajnában, így nincs értelme tűzszünetet kötni, mivel katonai eszközökkel nagyobb sikert tud elérni. A holnapi tárgyalás tehát a Kreml részéről alighanem időhúzás lesz.

