Kimondták az oroszok: holnap még biztosan nem lesz vége a háborúnak

A lap cikke elsősorban Alekszander Kotsz orosz haditudósító véleményére támaszkodik, de beidéznek benne több amerikai cikket is, melyek szerint nem várható, hogy Donald Trump elnök területi kérdésekről egyeztet majd Vlagyimir Putyinnal.
Kotsz összességében úgy látja: érthető a hatalmas érdeklődés a holnapi találkozó iránt, de a
háború biztosan nem fog pénteken véget érni és a tűzszünet valószínűsége is elég alacsony.
Az orosz haditudósító úgy látja, Oroszország jelenleg nyerésre áll a háborúban, kizárólag Ukrajna érdeke, hogy tűzszünet legyen. Hangsúlyozza: a korábbi, 2014 és 2022 között kötött donyecki tűzszüneteket mind erőgyűjtésre és háborús felkészülésre használta Ukrajna, úgy látja, most is ez lenne.
Arra is kitér, hogy szerinte Trump maga is azt mondta, hogy „előzetes” találkozó lesz holnap, így biztosan nem születnek konkrét egyezmények a háború lezárásáról.
Kotsz véleménye egyébként egybecseng a Kreml hivatalos kommunikációjával, az orosz sajtóban megjelenő szivárogtatásokkal és amerikai elemzésekkel is: Putyin továbbra is úgy látja, hogy nyerni fog Ukrajnában, így nincs értelme tűzszünetet kötni, mivel katonai eszközökkel nagyobb sikert tud elérni. A holnapi tárgyalás tehát a Kreml részéről alighanem időhúzás lesz.
Címlapkép forrása: Portfolio
Gigantikus fegyverüzlet borul Donald Trump izmozása miatt
Dőlnek a dominók.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készített elő Trump elnök Putyinnak
Holnap lesz a nagy megbeszélés.
Mutatunk egy elit klubot Magyarországon, ahova 400 ezer forintos fizetéssel bekerülhetsz!
Sok változás történt a prémium banki limiteknél.
Megcsapolja a kormány a költségvetést, ultrahangvizsgálatokra kell a pénz
Kihirdették a közlönyben.
Váratlan fordulat a gyógyszerpiacon: Trump vámtervei hetekkel tolódtak ki
Most épp más dolga van az elnöknek.
Döntött az Egyesült Államok: fontos engedélyt kapott Oroszország
Zajlanak az előkészületek.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.