Litvánia mélységi védelmi vonalat épít az orosz és a fehérorosz határon

Litvánia háromszintű, mélységi védelmi vonalat épít az Oroszországhoz tartozó Kalinyingrádi régióval és a Fehéroroszországgal közös határán - jelentette be Tomas Godliauskas litván védelmi miniszterhelyettes újságíróknak nyilatkozva csütörtökön.

A pontszerűen elhelyezkedő katonai műszaki építmények rendszeréről átállunk egy háromrétegű, az ország területébe mélyen benyúló, folyamatos védelmi vonal kialakítására

- mondta.

Az első védelmi vonalat három kilométerre, a másodikat 20 kilométerre, a harmadikat pedig 50 kilométerre alakítják ki az államhatártól

- ismertette Godliauskas.

Emlékeztetett arra, hogy ezeken a határszakaszokon Litvánia már állított fel ellenséges csapatmozgást gátló műszaki akadályokat. Ehhez kapcsolódóan pedig mint természetes akadályokat mélyítik a vízelvezető és egyéb árkokat, tiltják az erdőirtást, megerősítik a víztározókat. A hadsereg rendszeresen gyakorolja a hidak és a viaduktok felrobbantását is.

