A pontszerűen elhelyezkedő katonai műszaki építmények rendszeréről átállunk egy háromrétegű, az ország területébe mélyen benyúló, folyamatos védelmi vonal kialakítására
- mondta.
Az első védelmi vonalat három kilométerre, a másodikat 20 kilométerre, a harmadikat pedig 50 kilométerre alakítják ki az államhatártól
- ismertette Godliauskas.
Emlékeztetett arra, hogy ezeken a határszakaszokon Litvánia már állított fel ellenséges csapatmozgást gátló műszaki akadályokat. Ehhez kapcsolódóan pedig mint természetes akadályokat mélyítik a vízelvezető és egyéb árkokat, tiltják az erdőirtást, megerősítik a víztározókat. A hadsereg rendszeresen gyakorolja a hidak és a viaduktok felrobbantását is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Litvánia mélységi védelmi vonalat épít az orosz és a fehérorosz határon
Háromszintű struktúrában.
Itt vannak a részletek a ragadós száj- és körömfájás járvány károsultjainak támogatásáról
Ötpontos intézkedési csomagot hozott létre a kormány.
Öt magyar városban nyílnak idén új BYD autókereskedések
Tovább bővíti jelenlétét a cég.
Váratlan döntés született Oroszországban: feloldják a szigorú devizaszabályokat
Nagyot erősödött a rubel.
Budapest geotermikus területe koncessziós védelem alá került, visszavonták a PannErgy kutatási engedélyét
Mérlegeli a társaság a következő lépéseket.
Nem fogadták el a 4iG javaslatát, itt az újabb fordulat az Spacecom adósságrendezési ügyében
A kötvényesek az izraeli cég indítványát preferálták.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?