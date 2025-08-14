Még le sem ült Putyin és Trump, Amerika máris enyhített pár szankción

Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) közleményben jelentette be a szankciók ideiglenes enyhítését.
Minden olyan tranzakció engedélyezett, amely szokásos és szükséges az Egyesült Államok kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti alaszkai találkozókon való részvételhez vagy azok elősegítéséhez 2025. augusztus 20-án keleti parti idő szerint 00:01-ig"
- áll a dokumentumban.
Az ideiglenes intézkedések ugyanakkor nem teszik lehetővé a korábban szankciók alá vont vagyontárgyak feloldását vagy felszabadítását, valamint az alaszkai találkozóhoz nem kapcsolódó tevékenységeket.
A szankciók enyhítése egy hétig lesz érvényben.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin augusztus 15-én találkoznak Alaszkában.
