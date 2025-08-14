Összeomlás a frontvonalon: Ukrajna evakuál

Részlegesen evakuálja Ukrajna vezetése azokat a donyecki falvakat, melyeket veszélyeztet az orosz haderő előretörése Pokrovszktól északra – jelentette több ukrán portál.

Ukrajna vezetése továbbra is tagadja, hogy átszakadt volna a frontvonal Pokrovszktól északra – azt kommunikálják, hogy mindössze néhány orosz könnyűgyalogos osztag ment át az ukrán védvonalakon.

Ettől függetlenül mégis úgy döntöttek, hogy evakuálják a térségben található falvakat, városokat,

megkezdték a civilek kiürítését Bilozerszke városból és egy tucat kisebb faluból Dobropil és Bilozerszk közösségekben.

Az evakuációs művelet keretein belül első körben a családokat és gyerekeket viszik ki a településekről. Az érintett falvakban 1150 gyerek tartózkodik jelenleg.

