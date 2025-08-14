  • Megjelenítés
Rendkívüli jelenetek a Trump által megszállt főváros utcáin: videóra vették, amiért csattant a bilincs
Rendkívüli jelenetek a Trump által megszállt főváros utcáin: videóra vették, amiért csattant a bilincs

Letartóztattak egy férfit Washington D. C-ben, miután nekidobott egy szendvicset egy utcán járőröző szövetségi rendfenntartónak - írta meg a CNN. Donald Trump megnövelt szövetségi jelenlétet rendelt el az amerikai fővárosban, hétfőn pedig bejelentette, legalább 30 napra átveszi a városi rendőrség feletti irányítást, és 800 nemzeti gárdistát is bevezényel Washingtonba a bűnözés és a hajléktalanság csökkentése érdekében.
Rendőrségi iratok szerint Sean Charles Dunn vasárnap este az utcán konfrontálódott a Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) fővárosba átcsoportosított tisztviselőivel Washington északnyugati részén, és azt kiabálta nekik, "szégyen", és hogy "fasiszták". Az incidens során Dunn odament egy határvédelmi ügynökhöz, szitkozódott, majd hozzátette:

Miért vagytok itt? Nem akarlak titeket a városomban!

A jelenetről feltehetőleg egy járókelő videót is készített, amelyet megoszott a közösségi médiában.

Dunn ezután dobott egy szendvicset az egy helyben álló egyenruhás mellkasára.

Az ügynökök azonnal üldözni kezdték a férfit, aki megpróbált elmenekülni, de letartóztatták. Őrizetbe vételekor állítólag beismerte tettét, mondván: "Én voltam. Eldobtam egy szendvicset."

A férfi ellen szövetségi rendőrtiszt elleni erőszak vádjával indítottak eljárást.

Az egykori Fox News-műsorvezető, Jeanine Pirro, akit Trump Washington D. C. szövetségi ügyészévé nevezett ki, szerdán az X-en közzétett videójában hangsúlyozta:

Azt gondolta, ez vicces. Nos, ma már nem gondolja így, mert szövetségi bűncselekménnyel vádoljuk: rendőrtiszt elleni erőszak. Teljes mértékben támogatjuk a rendőrséget. Szóval dugja a Subway-szendvicsét máshová.

A CNN-nek adott nyilatkozatában Pirro hozzátette: "A rendőrök nem azért vannak ott, hogy lökdössék vagy megverjék őket. Munkájukat végzik, és nem szabad bántalmazni őket eközben."

A Fehér Ház közleményben reagált az esetre, mondván, kiállnak a rendvédelmi tisztviselők mellett, és felelősségre vonják azokat, akik kárt akarnak okozni nekik.

A szövetségi hatóságok közölték, kedd este 43 embert tartóztattak le. Az akcióban több mint 1450 rendfenntartó vett részt, felük a városi rendőrség égisze alatt - írja a Time.

A Nemzeti Gárda szerepe eddig nem bizonyul túl jelentősnek: kedd este körülbelül 30 katona volt Washington utcáin,

bár a Fehér Ház szerint végső soron akár 800-at is mozgósíthatnak a szövetségi létesítmények védelmére, illetve más adminisztratív és logisztikai feladatok ellátására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

