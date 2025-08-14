  • Megjelenítés
Trump: biztos jele lesz annak, ha kudarcba fullad a megbeszélés Putyinnal
Trump: biztos jele lesz annak, ha kudarcba fullad a megbeszélés Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök 25 százalékra becsüli a kudarc esélyét a holnapi alaszkai csúcstalálkozón, ahol az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalnak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - közölte a The Guardian.

Trump a Fox News Radiónak adott interjújában elmondta, hogy a holnapi találkozó fő célja egy második, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével zajló tárgyalás előkészítése, ahol konkrét megállapodás születhet. Az amerikai elnök ezt egy sakkjátszmához hasonlította, amely "határokról és területekről szóló adok-kapok" lesz.

25 százalék esély van arra, hogy ez a találkozó nem lesz sikeres, amely esetben visszatérek az ország irányításához, és már hat hónap alatt újra naggyá tettük Amerikát

- jelentette ki Trump, hozzátéve, hogy kudarc esetén szankciókat vezetne be Oroszország ellen.

Az elnök szerint Putyin „le akarja zárni az ügyet”, és úgy véli, hogy a szankciókkal való fenyegetés befolyásolhatta az orosz elnök döntését a találkozó elfogadásáról. Példaként említette, hogy a másodlagos vámok Indiával szemben „lényegében megszüntették az orosz olajvásárlásaikat”. Arra a kérdésre, hogy kész-e „gazdasági ösztönzőket” nyújtani Oroszországnak a harcok leállításáért, Trump nem adott egyértelmű választ, mondván, nem akarja „nyilvánosan kijátszani a lapjait”. Többször is hangsúlyozta, hogy Oroszországnak "hatalmas potenciálja” van, különösen az „olaj- és gáziparban, ami nagyon jövedelmező üzlet”.

Trump elsősorban egy „azonnali békemegállapodásban” érdekelt, és ha előrelépés történik a Putyinnal való találkozóján, azonnal felhívná Zelenszkijt, hogy „jöjjön oda, ahol találkozni fogunk”. Az amerikai elnök szerint három különböző helyszín jöhet szóba, „beleértve Alaszkát is, ami messze a legegyszerűbb lenne”.

Ha rossz lesz a találkozó, nem hívok senkit. Hazamegyek. De ha jó lesz a találkozó, felhívom Zelenszkij elnököt és az európai vezetőket

- zárta gondolatait az amerikai elnök.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Blogger

Trader

Fórum

