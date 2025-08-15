100 éve nem látott hőhullám után drasztikus víztakarékossági szabályok léptek életbe Svédországban

A svéd hatóságok felszólították Stockholm körzetének vállalatait és 1,5 millió lakóját, hogy a rendkívül magas hőmérséklet okozta ellátási gondok miatt csökkentsék a csapvíz felhasználásukat.

A fővárosi vízszolgáltató, a Stockholm Vatten och Avfall közölte, hogy a környék vízellátását biztosító Mälaren-tó vizének felmelegedése

nem teszi lehetővé a város szokásos ivóvízigényének ellátását.

A lakosságot arra kérik, hogy tartózkodjanak a locsolástól, ne töltsék meg az úszómedencéket, ne mossák az autójukat és ne folyassák fölöslegesen a vizet, csak teletöltve használják a mosó- és mosogatógépeket, és fürdés helyett inkább zuhanyozzanak - olvasható a vállalat közleményében.

Minden csepp számít

- hívta fel a figyelmet a vízszolgáltató. A hűvösebb éghajlatáról ismert Svédországban idén júliusban rendkívül magas hőmérsékleteket mértek, különösen a hónap második felében érkező hőhullám miatt, amikor a hőmérő higanyszála megközelítette a 30 Celsius-fokot.

Nagy változások történnek Svédország éghajlatában. A telek rövidebbek és enyhébbek, a nyarak hosszabbak és melegebbek lettek

- állapította meg Erik Kjellström, a svéd meteorológiai és hidrológiai intézet professzora. A múlt hónap 100 éve a legmelegebb július volt Svédország legtöbb részén, főleg a távoli északon. A sarkkörön túli Jokkmokk településen például 15 egymást követő napon mértek 25 Celsius-foknál magasabb hőmérsékletet.

