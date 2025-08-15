  • Megjelenítés
A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában
Globál

A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában

Portfolio
A Polymarketen megtett fogadások alapján mindössze 2% esélye van annak, hogy a mai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közti személyes találkozót tűzszünet követi.

Eleve nem volt túl magas az esélye a portálon fogadók szerint, hogy tűzszünet követi a két elnök találkozóját: a csúcson 6,4%-on állt azok aránya, akik fegyvernyugvásra számítottak, miután az alaszkai meeting be lett jelentve.

A Polymarketen egyébként elég nagy a szkepticizmus azzal kapcsolatosan is, hogy hosszabb távon tűzszünet lesz:

az oldal összesítése szerint mindössze 35% esélye van annak, hogy idén beáll a fegyvernyugvás a fronton,

ami jelentős esés az idén márciusi, 77%-os csúcshoz képest.

Kapcsolódó cikkünk

Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility