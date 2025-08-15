A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában

Eleve nem volt túl magas az esélye a portálon fogadók szerint, hogy tűzszünet követi a két elnök találkozóját: a csúcson 6,4%-on állt azok aránya, akik fegyvernyugvásra számítottak, miután az alaszkai meeting be lett jelentve.

A Polymarketen egyébként elég nagy a szkepticizmus azzal kapcsolatosan is, hogy hosszabb távon tűzszünet lesz:

az oldal összesítése szerint mindössze 35% esélye van annak, hogy idén beáll a fegyvernyugvás a fronton,

ami jelentős esés az idén márciusi, 77%-os csúcshoz képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images