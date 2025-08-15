  • Megjelenítés
Alaszkára figyel a világ: a Google-ben is meglátszódik a várva várt Trump-Putyin csúcs
Portfolio
Ma este sor kerül Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozójára, ezért megnéztük, mit mutatnak a Google Trends grafikonjai.

Magyar idő szerint este fél 10-kor találkozhat egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Az alaszkai csúcstalálkozót az egész világon hatalmas figyelem övezi.

A Google Trends segítségével nemrég megnéztük, milyen nyomot hagyott a neten az egyetemi felvételi ponthatárok kihirdetése, valamint, hogy mennyiben határozzák meg a Google-kereséseket a magyarok körében népszerű hazai és külföldi utazási desztinációk időjárása. Legutóbbi cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy a nemrég megjelent új OpenAI modell, a GPT-5 mennyire foglalkoztatta az embereket a Google adatai alapján.

A Google Trends egész világból gyűjtött adatai alapján is jól látható a két vezető, valamint a csúcstalálkozónak helyt adó Alaszka iránti érdeklődés növekedése.

trumpputyin1
Kép forrása: Google Trends

Az Alaszkával kapcsolatos keresési érdeklődés természetesen az Amerikai Egyesült Államokban volt a legnagyobb, a második helyen pedig Oroszország áll az elmúlt 30 nap adatai szerint.

trumpputyin2
Kép forrása: Google Trends

A csúcs bejelentése és közeledése a magyarországi keresésekben is meglátszódik, valamint a magyar netezők is elkezdtek rákeresni Alaszkára.

trumpputyin3
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

