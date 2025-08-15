  • Megjelenítés
Az AI segítségével értek el áttörést az emberiség egyik legnagyobb kihívásában
Az AI segítségével értek el áttörést az emberiség egyik legnagyobb kihívásában

Portfolio
Mesterséges intelligencia segítségével két új potenciális antibiotikumot fejlesztettek ki, amelyek hatékonyak lehetnek a gyógyszerrezisztens gonorrhoea és MRSA baktériumok ellen - közölte a BBC.
Az antibiotikumok túlhasználata miatt egyre több az olyan kórokozó, amelyek ellen

nem hatásosak az eddig megismert antimikrobiális szerek.

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói által kifejlesztett gyógyszereket az eddigi gyakorlatoktól eltérően

atomról atomra tervezte meg a mesterséges intelligencia, és laboratóriumi, valamint állatkísérletek során sikeresen elpusztították a szuperbaktériumokat.

A Cell folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók 36 millió vegyületet vizsgáltak meg, köztük olyanokat is, amelyek még nem léteznek vagy nem fedezték fel őket. A mesterséges intelligenciát ismert vegyületek kémiai szerkezetével és azok baktériumokra gyakorolt hatásával tanították be.

A kutatók két megközelítést alkalmaztak: az egyik módszer során egy ígéretes kiindulópontot azonosítottak kémiai töredékek millióinak átvizsgálásával, a másik esetben az AI-nak szabad kezet adtak a tervezésben. A folyamat során kiszűrték a jelenlegi antibiotikumokhoz túlságosan hasonló vegyületeket és az emberre mérgező anyagokat.

Izgatottak vagyunk, mert megmutattuk, hogy a generatív mesterséges intelligencia használható teljesen új antibiotikumok tervezésére

- nyilatkozta James Collins professzor a MIT-ről. A szakember azt is hozzátette, hogy az AI lehetővé teszi a kutatók számára, hogy relatíve olcsón és gyorsan új molekulákat fejlesszenek, bővítve ezzel eszköztárat a szuperbaktériumok elleni küzdelemben.

A kifejlesztett vegyületek azonban még nem állnak készen klinikai vizsgálatokra. A kutatók becslése szerint további egy-két év munkára van szükség a finomításukhoz, mielőtt megkezdődhetne az embereken végzett tesztelési szakasz.

Andrew Edwards, a Fleming Initiative és az Imperial College London munkatársa szerint a munka "hatalmas potenciállal" bír, mert "új megközelítést alkalmaz az antibiotikumok azonosítására". Ugyanakkor hozzátette, hogy az AI ígéretes eredményei ellenére továbbra is szükség van alapos tesztelésre.

A kutatók szerint a jövőben fejlettebb modellekkel még tovább lehet erősíteni a , amelyek nemcsak a laboratóriumi teljesítményt, hanem a gyógyszerek szervezetben való hatékonyságát is jobban képesek előrejelezni. Kihívást jelent az is, hogy az AI által tervezett vegyületek gyártása nehézkes lehet - a 80 legjobb elméleti gonorrhoea-kezelésből mindössze kettőt sikerült szintetizálni.

Címlapkép forrása: Getty Images

