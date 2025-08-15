Az AI segítségével értek el áttörést az emberiség egyik legnagyobb kihívásában

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az antibiotikumok túlhasználata miatt egyre több az olyan kórokozó, amelyek ellen

nem hatásosak az eddig megismert antimikrobiális szerek.

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói által kifejlesztett gyógyszereket az eddigi gyakorlatoktól eltérően

atomról atomra tervezte meg a mesterséges intelligencia, és laboratóriumi, valamint állatkísérletek során sikeresen elpusztították a szuperbaktériumokat.

A Cell folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók 36 millió vegyületet vizsgáltak meg, köztük olyanokat is, amelyek még nem léteznek vagy nem fedezték fel őket. A mesterséges intelligenciát ismert vegyületek kémiai szerkezetével és azok baktériumokra gyakorolt hatásával tanították be.

A kutatók két megközelítést alkalmaztak: az egyik módszer során egy ígéretes kiindulópontot azonosítottak kémiai töredékek millióinak átvizsgálásával, a másik esetben az AI-nak szabad kezet adtak a tervezésben. A folyamat során kiszűrték a jelenlegi antibiotikumokhoz túlságosan hasonló vegyületeket és az emberre mérgező anyagokat.

Izgatottak vagyunk, mert megmutattuk, hogy a generatív mesterséges intelligencia használható teljesen új antibiotikumok tervezésére

- nyilatkozta James Collins professzor a MIT-ről. A szakember azt is hozzátette, hogy az AI lehetővé teszi a kutatók számára, hogy relatíve olcsón és gyorsan új molekulákat fejlesszenek, bővítve ezzel eszköztárat a szuperbaktériumok elleni küzdelemben.

A kifejlesztett vegyületek azonban még nem állnak készen klinikai vizsgálatokra. A kutatók becslése szerint további egy-két év munkára van szükség a finomításukhoz, mielőtt megkezdődhetne az embereken végzett tesztelési szakasz.

Andrew Edwards, a Fleming Initiative és az Imperial College London munkatársa szerint a munka "hatalmas potenciállal" bír, mert "új megközelítést alkalmaz az antibiotikumok azonosítására". Ugyanakkor hozzátette, hogy az AI ígéretes eredményei ellenére továbbra is szükség van alapos tesztelésre.

A kutatók szerint a jövőben fejlettebb modellekkel még tovább lehet erősíteni a , amelyek nemcsak a laboratóriumi teljesítményt, hanem a gyógyszerek szervezetben való hatékonyságát is jobban képesek előrejelezni. Kihívást jelent az is, hogy az AI által tervezett vegyületek gyártása nehézkes lehet - a 80 legjobb elméleti gonorrhoea-kezelésből mindössze kettőt sikerült szintetizálni.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 14. Hatalmas kozmikus robbanást azonosítottak a csillagászok: eddig sosem látott folyamat áll a hátterében

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images