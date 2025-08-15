Az AI segítségével értek el áttörést az emberiség egyik legnagyobb kihívásában

Az antibiotikumok túlhasználata miatt egyre több az olyan kórokozó, amelyek ellen
nem hatásosak az eddig megismert antimikrobiális szerek.
A Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói által kifejlesztett gyógyszereket az eddigi gyakorlatoktól eltérően
atomról atomra tervezte meg a mesterséges intelligencia, és laboratóriumi, valamint állatkísérletek során sikeresen elpusztították a szuperbaktériumokat.
A Cell folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók 36 millió vegyületet vizsgáltak meg, köztük olyanokat is, amelyek még nem léteznek vagy nem fedezték fel őket. A mesterséges intelligenciát ismert vegyületek kémiai szerkezetével és azok baktériumokra gyakorolt hatásával tanították be.
A kutatók két megközelítést alkalmaztak: az egyik módszer során egy ígéretes kiindulópontot azonosítottak kémiai töredékek millióinak átvizsgálásával, a másik esetben az AI-nak szabad kezet adtak a tervezésben. A folyamat során kiszűrték a jelenlegi antibiotikumokhoz túlságosan hasonló vegyületeket és az emberre mérgező anyagokat.
Izgatottak vagyunk, mert megmutattuk, hogy a generatív mesterséges intelligencia használható teljesen új antibiotikumok tervezésére
- nyilatkozta James Collins professzor a MIT-ről. A szakember azt is hozzátette, hogy az AI lehetővé teszi a kutatók számára, hogy relatíve olcsón és gyorsan új molekulákat fejlesszenek, bővítve ezzel eszköztárat a szuperbaktériumok elleni küzdelemben.
A kifejlesztett vegyületek azonban még nem állnak készen klinikai vizsgálatokra. A kutatók becslése szerint további egy-két év munkára van szükség a finomításukhoz, mielőtt megkezdődhetne az embereken végzett tesztelési szakasz.
Andrew Edwards, a Fleming Initiative és az Imperial College London munkatársa szerint a munka "hatalmas potenciállal" bír, mert "új megközelítést alkalmaz az antibiotikumok azonosítására". Ugyanakkor hozzátette, hogy az AI ígéretes eredményei ellenére továbbra is szükség van alapos tesztelésre.
A kutatók szerint a jövőben fejlettebb modellekkel még tovább lehet erősíteni a , amelyek nemcsak a laboratóriumi teljesítményt, hanem a gyógyszerek szervezetben való hatékonyságát is jobban képesek előrejelezni. Kihívást jelent az is, hogy az AI által tervezett vegyületek gyártása nehézkes lehet - a 80 legjobb elméleti gonorrhoea-kezelésből mindössze kettőt sikerült szintetizálni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
