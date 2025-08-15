Bagatell hiba okozta a méregdrága amerikai csúcsfegyver végzetét – Hullámsírba merült egy MQ-9 Reaper

A 432. Wing kötelékébe tartozó, Nevada állambeli Creech légibázisról származó pilóta nélküli repülőgép balesetét egy kritikus rögzítőgyűrű meghibásodása okozhatta, amely a propeller rögzítéséért felelt. A december 16-i incidens során a Missouri állambeli Whiteman légibázisról távirányított eszköz az Európai Parancsnokság felelősségi területéről szállt fel. A baleset délután 5 óra körül (GMT) következett be, amikor a drón utazómagasságon és -sebességen repült. A motor nyomatéka hirtelen zuhanni kezdett, és egy másodpercen belül teljesen megszűnt.

A motor fordulatszáma a normál működési tartományon kívülre ugrott, és figyelmeztető üzenetek jelentek meg.

Hiába növelte a pilóta a gázt teljes teljesítményre, a motor nyomatéka nem állt helyre. A Reaper egy ideig tartotta magasságát, majd sebességet vesztve süllyedni kezdett. A személyzet megpróbálta fenntartani az irányítást és vészhelyzetet jelentett. A pilóta megfordította a drónt a felszállási repülőtér felé, és azonosított egy lakatlan területet kényszerleszálláshoz. Körülbelül 15 perc elteltével a Reaper fémtörmeléket észlelt a motorolajban, ezért a személyzet nem kísérelte meg az újraindítást. Ezt követően a motor teljesen leállt, a drón tovább vesztett magasságából, végül az ügyeletes műveleti felügyelő utasítására 17:23-kor a vízbe csapódott.

Mivel a Reaper a Földközi-tengerben elveszett és nem tudták kiemelni, a vizsgálók nem tudták közvetlenül elemezni a hardvert. A gyártó General Atomics az adatnaplók alapján arra a következtetésre jutott, hogy

a motor nyomatéka akkor szűnt meg, amikor a propeller levált a motorról.

A jelentés szerint a legvalószínűbb ok a hajtóműben található spirális rögzítőgyűrű meghibásodása volt. Ezek a gyűrűk hajlamosak a túlzott kopásra, akár a teljes meghibásodásig. A Honeywell, a MQ-9 motorjának gyártója az utóbbi években 3000 repült óránként cserélni kezdte ezeket a gyűrűket a meghibásodások csökkentése érdekében.

A lezuhant Reaper azonban csak félidőben járt a következő nagyjavításig és gyűrűcseréig, ami arra utal, hogy a gyűrű a vártnál korábban kopott el. A vizsgálók több elméletet is felállítottak a korai kopás okáról, de a tenger fenekén lévő drón nélkül ezeket nem tudták megerősíteni. A vizsgálat megállapította, hogy a MQ-9-est irányító személyzet betartotta az előírásokat, és nincs bizonyíték arra, hogy a küldetés tervezése vagy a felszállás előtti eljárások szerepet játszottak volna a balesetben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images