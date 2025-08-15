  • Megjelenítés
Csatába indultak az ukrán elitdandárok: nagyon úgy néz ki, súlyos összeomlás lett az oroszok nagy sikere
Globál

Csatába indultak az ukrán elitdandárok: nagyon úgy néz ki, súlyos összeomlás lett az oroszok nagy sikere

Portfolio
Az ukrán védelmi erők összeroppantották az orosz áttörést, állítja a DeepState elemzőcsoport - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

A DeepState péntek esti térképfrissítése szerint az ukrán erők összeroppantották azt az éket, amelyet az orosz csapatok az elmúlt napok során alakítottak ki, és amely azzal fenyegetett, hogy magával rántja a teljes "erődítmény-öv" védelmét.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen térkép, amely megmutatja, mekkora átütő sikert ért el az orosz haderő

A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek

A jelentés szerint az ukrán erők Rubizsne, Zolotij Kolodjaz, Hrizke, Vilne térségét felszabadították,

Putyin katonáinak egy része pedig csapdába esett Kucseriv Jarban.

Különböző médiajelentések szerint az ukrán ellentámadásban Kijev legerősebb elitdandárjai, így a 93. gépesített, a 82. deszantos dandár, valamint az Azov-hadtest vett részt.

A hivatalos ukrán katonai közlemény szerint a dobropilljai fronton továbbra is stabilizációs műveletek zajlanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Napok alatt összeomlott az orosz betörés, baj van a legendás Patriot-rendszerekkel - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility