A DeepState péntek esti térképfrissítése szerint az ukrán erők összeroppantották azt az éket, amelyet az orosz csapatok az elmúlt napok során alakítottak ki, és amely azzal fenyegetett, hogy magával rántja a teljes "erődítmény-öv" védelmét.
A jelentés szerint az ukrán erők Rubizsne, Zolotij Kolodjaz, Hrizke, Vilne térségét felszabadították,
Putyin katonáinak egy része pedig csapdába esett Kucseriv Jarban.
Ukrainian forces are decimating the Russian battle group north of Pokrovsk. In the process substantial part of that latest incursion was liberated. A portion of the Russian army, probably parts of the 132nd Brigade, are encircled Kucheriv Yar.The successful operation was… pic.twitter.com/RXCFog9Gia https://t.co/RXCFog9Gia— (((Tendar))) (@Tendar) August 15, 2025
Különböző médiajelentések szerint az ukrán ellentámadásban Kijev legerősebb elitdandárjai, így a 93. gépesített, a 82. deszantos dandár, valamint az Azov-hadtest vett részt.
A hivatalos ukrán katonai közlemény szerint a dobropilljai fronton továbbra is stabilizációs műveletek zajlanak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csatába indultak az ukrán elitdandárok: nagyon úgy néz ki, súlyos összeomlás lett az oroszok nagy sikere
Orvosolták az ukrán haderő súlyos kudarcát.
Bejelentették: útmutatót kapnak a bankok a 3%-os Otthon Start Program egységes alkalmazásához
Ma tárgyalt a kormány a Bankszövetséggel.
Minden idők egyik legnagyobb robbantása: videón mutatjuk a történelmi pillanatot
Egyszerre nyolc óriástorony dőlt össze.
100 éve nem látott hőhullám után drasztikus víztakarékossági szabályok léptek életbe Svédországban
Na ezt nem gondoltuk volna.
Lopott MiG-29 alkatrészek: vizsgálat indult a Minisztériumban, már a NATO is reagált az esetre
Új információk láttak napvilágot a kecskeméti repülőtérre történt betörésről.
Friss felvételek: lecsaptak az ukrán különleges erők, megsemmisült a kulcsfontosságú orosz hajó
Harcokhoz nélkülözhetetlen eszközöket szállított.
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?