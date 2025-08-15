Csatába indultak az ukrán elitdandárok: nagyon úgy néz ki, súlyos összeomlás lett az oroszok nagy sikere

A DeepState péntek esti térképfrissítése szerint az ukrán erők összeroppantották azt az éket, amelyet az orosz csapatok az elmúlt napok során alakítottak ki, és amely azzal fenyegetett, hogy magával rántja a teljes "erődítmény-öv" védelmét.

A jelentés szerint az ukrán erők Rubizsne, Zolotij Kolodjaz, Hrizke, Vilne térségét felszabadították,

Putyin katonáinak egy része pedig csapdába esett Kucseriv Jarban.

Ukrainian forces are decimating the Russian battle group north of Pokrovsk. In the process substantial part of that latest incursion was liberated. A portion of the Russian army, probably parts of the 132nd Brigade, are encircled Kucheriv Yar.The successful operation was… pic.twitter.com/RXCFog9Gia https://t.co/RXCFog9Gia — (((Tendar))) (@Tendar) August 15, 2025

Különböző médiajelentések szerint az ukrán ellentámadásban Kijev legerősebb elitdandárjai, így a 93. gépesített, a 82. deszantos dandár, valamint az Azov-hadtest vett részt.

A hivatalos ukrán katonai közlemény szerint a dobropilljai fronton továbbra is stabilizációs műveletek zajlanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images