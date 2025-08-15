  • Megjelenítés
Egyre jobban eldurvul a helyzet Magyarország szomszédjában: összecsapásokkal folytatódik a kormányellenes tüntetés
Egyre jobban eldurvul a helyzet Magyarország szomszédjában: összecsapásokkal folytatódik a kormányellenes tüntetés

Portfolio
Szerbiában folytatódnak a kormányellenes tüntetések, amelyek során a tiltakozók összecsaptak a rendőrökkel és a kormánypárt támogatóival Belgrádban, Újvidéken pedig feldúlták a Szerb Haladó Párt irodáját - tudósított a Reuters.

A szerbiai Újvidéken a kormányellenes tüntetők csütörtökön betörték a hatalmon lévő Szerb Haladó Párt (SNS) irodájának ablakait, kidobálták a bútorokat és a párt relikviáit, valamint festékkel öntötték le a bejáratot. A tüntetők azt skandálták, hogy „vége van”, utalva Alekszandar Vucic elnök 13 éves uralmára. A rendőrség később teljes felszerelésben lezárta a vajdasági központ belvárosának több háztömbjét, és könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására. Belgrádban

a tüntetők és az SNS támogatói világítórakétákat és petárdákat dobáltak egymásra a város egyik fő sugárútján.

A tiltakozások tavaly novemberben kezdődtek, miután 16 ember életét vesztette, amikor beszakadt egy felújított vasútállomás teteje Újvidéken. Az események megrengették Vucic és pártja népszerűségét.

Ivica Dacic belügyminiszter szerint a tüntetők a Vajdaság központján kívül Belgrádban, valamint Pancsova és Szabács városokban is megtámadták a rendőröket. Legalább öt rendőr megsérült.

A rendőrségnek közbe kellett lépnie... hogy megakadályozza a támadásokat

- mondta egy belgrádi sajtótájékoztatón.

A belgrádi N1 televízió élő közvetítésében legalább öt tüntető rendőri őrizetbe vételét mutatta. Vucic elnök további letartóztatásokat helyezett kilátásba. Az ellenzéki Szabadság és Igazság Párt közölte, hogy Pedja Mitrovic parlamenti képviselőjük megsérült a tüntetések során és kórházba került.

Ez a kormány és Aleksandar Vucic kézjegye, így látják ők Szerbiát

- áll a párt közleményében.

Aleksandar Vucic: Szerbiának új erőre van szüksége

