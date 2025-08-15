Elképesztő videón a pusztítás: levegőbe repült az orosz lőporgyár, kő-kövön nem maradt

A baleset pénteken következett be a rjazanyi régióban található üzemben. A hatalmas detonációt pusztító tűz követte, amely teljesen elpusztította a lőporgyártó létesítményt.
Pavel Malkov, a régió kormányzója Telegramon közölte, hogy vészhelyzeti parancsnokságot állítottak fel, és minden illetékes hatóság és sürgősségi szolgálat a helyszínen dolgozik.
️Consequences of the explosion at the Elastic gunpowder plant in the Ryazan region of Russia. The plant suffered colossal damage. Nothing remained of the workshop where the gunpowder explosion occurred. The preliminary cause of the explosion is a violation of safety… https://t.co/U4kDE0xu3E pic.twitter.com/GAbzcG2S1R https://t.co/U4kDE0xu3E— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 15, 2025
A felvételen jól látható, a robbanás epicentrumához közeli fák szétroncsolódtak, járművek robbantak apró darabokra, és az infrastruktúra megsemmisült.
Az orosz hatóságok egyelőre nem nevezték meg a robbanás okát, de az orosz médiában megjelent előzetes beszámolók szerint
valószínűleg biztonsági előírások megsértése állhat a háttérben.
Helyi Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy a húsz sérült közül tízen súlyos állapotban vannak, és feltételezhetően még mindig lehetnek emberek a romok alatt.
Az üzemben 2021 októberében hasonló baleset történt, az akkor bekövetkezett robbanás 17 ember életét követelte.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
