  • Megjelenítés
Elképesztő videón a pusztítás: levegőbe repült az orosz lőporgyár, kő-kövön nem maradt
Globál

Elképesztő videón a pusztítás: levegőbe repült az orosz lőporgyár, kő-kövön nem maradt

Portfolio
Robbanás történt az oroszországi Elastik lőporgyárban, amely legalább öt ember halálát és mintegy száz másik személy sérülését okozta - számolt be a Kyiv Independent. A közösségi médiában friss felvételek keringenek a létesítmény "maradványairól", nagyon úgy tűnik, kő-kövön nem maradt a lőporgyárban.

A baleset pénteken következett be a rjazanyi régióban található üzemben. A hatalmas detonációt pusztító tűz követte, amely teljesen elpusztította a lőporgyártó létesítményt.

Pavel Malkov, a régió kormányzója Telegramon közölte, hogy vészhelyzeti parancsnokságot állítottak fel, és minden illetékes hatóság és sürgősségi szolgálat a helyszínen dolgozik.

A felvételen jól látható, a robbanás epicentrumához közeli fák szétroncsolódtak, járművek robbantak apró darabokra, és az infrastruktúra megsemmisült.

Az orosz hatóságok egyelőre nem nevezték meg a robbanás okát, de az orosz médiában megjelent előzetes beszámolók szerint

valószínűleg biztonsági előírások megsértése állhat a háttérben.

Helyi Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy a húsz sérült közül tízen súlyos állapotban vannak, és feltételezhetően még mindig lehetnek emberek a romok alatt.

Az üzemben 2021 októberében hasonló baleset történt, az akkor bekövetkezett robbanás 17 ember életét követelte.

Kapcsolódó cikkünk

Hamarosan kezdődik Putyin és Trump találkozója, az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

Találkozik ma Trump és Putyin, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1152488883 (1)
Globál
Hamarosan kezdődik Putyin és Trump találkozója, az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben
Pénzcentrum
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility