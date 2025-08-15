Félelmetes új fegyvert vitt a frontra Oroszország: mesterséges intelligenciával vadássza le az ellenséget a V2U

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az ukrán katonai rádiótechnikai szakértő, Szerhij Beszkresztnov (fedőnevén Flash) jelentése szerint

az új, AI segítségével működő felderítő drón az elmúlt héten már minden frontszakaszon megjelent.

A szakértő kiemelte, hogy ez a típus a csapásmérő változattól elsősorban a középső farokstabilizátorok hiányában különbözik, és felderítő küldetése után ejtőernyővel száll le.

A zsákmányolt példányok vizsgálatakor a V2U programban különböző drónváltozatok neveit találtuk. Van már csapásmérő és felderítő változat is, a logisztikai célú futárdrón pedig még fejlesztés alatt áll"

- közölte Flash.

A szakértő megjegyezte, hogy a drón fejlesztője és gyártója ismeretlen, és figyelemre méltó, hogy a pilóta nélküli repülőeszköz nem tartalmaz orosz alkatrészeket.

Számomra a legfontosabb kérdés a felderítő és csapásmérő drónok közötti együttműködés. Ismét hangsúlyozom, hogy ezt a mesterséges intelligenciával működő UAV-sorozatot tartom a leginnovatívabbnak és legveszélyesebbnek"

- emelte ki.

Júniusban az Ukrán Védelmi Hírszerzés már nyilvánosságra hozott adatokat az orosz V2U csapásmérő drón szerkezetéről, elektronikai bázisáról és beszállítói forrásairól. A drón megkülönböztető jellemzője, hogy mesterséges intelligencia segítségével képes önállóan célpontokat keresni és kiválasztani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images