Félelmetes új fegyvert vitt a frontra Oroszország: mesterséges intelligenciával vadássza le az ellenséget a V2U

Az ukrán katonai rádiótechnikai szakértő, Szerhij Beszkresztnov (fedőnevén Flash) jelentése szerint
az új, AI segítségével működő felderítő drón az elmúlt héten már minden frontszakaszon megjelent.
A szakértő kiemelte, hogy ez a típus a csapásmérő változattól elsősorban a középső farokstabilizátorok hiányában különbözik, és felderítő küldetése után ejtőernyővel száll le.
A zsákmányolt példányok vizsgálatakor a V2U programban különböző drónváltozatok neveit találtuk. Van már csapásmérő és felderítő változat is, a logisztikai célú futárdrón pedig még fejlesztés alatt áll"
- közölte Flash.
A szakértő megjegyezte, hogy a drón fejlesztője és gyártója ismeretlen, és figyelemre méltó, hogy a pilóta nélküli repülőeszköz nem tartalmaz orosz alkatrészeket.
Számomra a legfontosabb kérdés a felderítő és csapásmérő drónok közötti együttműködés. Ismét hangsúlyozom, hogy ezt a mesterséges intelligenciával működő UAV-sorozatot tartom a leginnovatívabbnak és legveszélyesebbnek"
- emelte ki.
Júniusban az Ukrán Védelmi Hírszerzés már nyilvánosságra hozott adatokat az orosz V2U csapásmérő drón szerkezetéről, elektronikai bázisáról és beszállítói forrásairól. A drón megkülönböztető jellemzője, hogy mesterséges intelligencia segítségével képes önállóan célpontokat keresni és kiválasztani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
