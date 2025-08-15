  • Megjelenítés
Félelmetes új fegyvert vitt a frontra Oroszország: mesterséges intelligenciával vadássza le az ellenséget a V2U
Félelmetes új fegyvert vitt a frontra Oroszország: mesterséges intelligenciával vadássza le az ellenséget a V2U

Oroszország új, mesterséges intelligenciával működő felderítő drónt fejlesztett ki, amely képes más csapásmérő drónokkal együttműködni - közölte az Ukrainszka Pravda.
Az ukrán katonai rádiótechnikai szakértő, Szerhij Beszkresztnov (fedőnevén Flash) jelentése szerint

az új, AI segítségével működő felderítő drón az elmúlt héten már minden frontszakaszon megjelent.

A szakértő kiemelte, hogy ez a típus a csapásmérő változattól elsősorban a középső farokstabilizátorok hiányában különbözik, és felderítő küldetése után ejtőernyővel száll le.

A zsákmányolt példányok vizsgálatakor a V2U programban különböző drónváltozatok neveit találtuk. Van már csapásmérő és felderítő változat is, a logisztikai célú futárdrón pedig még fejlesztés alatt áll"

- közölte Flash.

A szakértő megjegyezte, hogy a drón fejlesztője és gyártója ismeretlen, és figyelemre méltó, hogy a pilóta nélküli repülőeszköz nem tartalmaz orosz alkatrészeket.

Számomra a legfontosabb kérdés a felderítő és csapásmérő drónok közötti együttműködés. Ismét hangsúlyozom, hogy ezt a mesterséges intelligenciával működő UAV-sorozatot tartom a leginnovatívabbnak és legveszélyesebbnek"

- emelte ki.

Júniusban az Ukrán Védelmi Hírszerzés már nyilvánosságra hozott adatokat az orosz V2U csapásmérő drón szerkezetéről, elektronikai bázisáról és beszállítói forrásairól. A drón megkülönböztető jellemzője, hogy mesterséges intelligencia segítségével képes önállóan célpontokat keresni és kiválasztani.

Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

