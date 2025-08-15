Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató

Négy lehetséges forgatókönyvet lát Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző a mai Trump-Putyin találkozó kapcsán: a legvalószínűbb szerinte az, hogy az esemény nem hoz érdemi előrelépést a háború lezárása felé. Megjegyzi ugyanakkor: minden lépés, minden kommunikáció szükségszerűen a rendezés irányába vezethet és kisebb megállapodások születhetnek.

Bendarzsevszkij Anton úgy látja Facebook-oldalán közzétett elemzésében, hogy négy lehetséges forgatókönyv egyike valósulhat meg a mai Trump-Putyin találkozón:

A legvalószínűbb, 55%-os esélyű kimenetel az, hogy nem lesz semmi. A vezetők találkoznak, felmérik a terepet, de mivel az álláspontjaik olyannyira messze vannak egymástól, és Putyin annyira hisz abban, hogy képes lesz katonai győzelmet elérni Ukrajnában, nem történik érdemi előrelépés pár hangzatos nyilatkozaton kívül. 20%-os esélyt lát a szakértő arra, hogy a találkozó után lesz valamiféle megállapodás, ami kompromisszummal jár Oroszország és Ukrajna részéről is. Hangsúlyozza viszont: nehéz látni, mivel lehetne kiengesztelni Oroszországot, hogy állítsa le támadásait, mivel Moszkva hajlandó lehet tovább háborúzni akár még évekig, és jól áll a fronton, a Nyugat lendülete viszont rohamosan fogy. Bendarzsevszkij Anton 15% esélyt lát arra, hogy Trump kifakad Oroszországra és 100-500%-os vámteherrel, másodlagos szankciókkal sújtja Moszkvát. A legalacsonyabb esélye a szakértő szerint annak van, hogy Trump elfogadja Putyin érveit és ezeket erőlteti Ukrajna irányába. Így Kijevnek ki kell vonulnia a négy, még megszállás alatt nem lévő ukrán területről, arra hivatkozva, hogy ha ez nem történik meg, még rosszabbra fordulnak a dolgok.

„Hangsúlyozom, hogy nincs jósgömböm, és igazából bármi bármikor megtörténhet. Ezek szubjektív lehetőségek és valószínűségek a saját gondolataim alapján. Soha nem lehet kizárni azt, hogy majd Donald és Vlagyimir leülnek egy pohár vodka / whiskey mellett, egymás szemébe néznek, és Putyin másnap megállítja az orosz csapatokat Ukrajna területén. Nem lehet kizárni, de azért sajnos viszonylag csekély az esélye (mondjuk már azért is, mert mind Trump, mind Putyin köztudottan nem isznak alkoholt). Az ilyen találkozók sajnos nem szoktak azonnali eredményt hozni” – írja Bendarzsevszkij Anton.

Gondolatait azzal zárja, hogy úgy látja,

ha Donald Trump be akarta volna fejezni Ukrajna amerikai támogatását, akkor már megtette volna, hasonlóan ahhoz, hogy szankcionálta volna már Oroszországot, ha ezt akarta volna.

„Azért nem tette meg Trump ezeket a lépéseket, mert nyomást akar gyakorolni, de nem akarja amerikai támogatás nélkül hagyni ukrán partnerét, ahogy nem akarja bezárni a tárgyalási kaput Oroszországgal. Márpedig ha ilyen kemény lépésekre szánja el magát, akkor ugyanoda jutunk vissza, mint Joe Biden alatt, várható komolyabb eredmény nélkül (aligha fog Oroszország a másodlagos szankciók miatt leállni a harctéren), de komoly veszteségeket okozva az amerikai gazdaságnak és a szövetségeseinek” – zárja gondolatait a szakértő.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images