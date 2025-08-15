  • Megjelenítés
Felvételek: két repülőgép ütközött össze a kifutópályán, leállt a repülőtér forgalma
Globál

Felvételek: két repülőgép ütközött össze a kifutópályán, leállt a repülőtér forgalma

Portfolio
Két EasyJet repülőgép összeütközött a manchesteri repülőtéren, ami átmeneti járatkimaradásokat okozott, de személyi sérülés nem történt - számolt be a BBC.

A manchesteri repülőtéren két EasyJet repülőgép szárnyvégei összeakadtak gurulás közben. A balesetben senki sem sérült meg.

A Párizsba és Gibraltárba tartó járatok utasait leszállították a gépekről. A repülőtér rövid időre felfüggesztette a forgalmat, amíg biztonsági ellenőrzést végeztek, amely során kisebb károkat állapítottak meg a repülőgépeken.

Az egyik szemtanú elmondása szerint az ütközést autóbalesethez hasonló rázkódásként élték meg.

Éreztük, ahogy az egész gép megremeg - hatalmas ütközés volt

- nyilatkozta az utas.

Az EasyJet szóvivője megerősítette az esetet, és közölte, hogy az utasokat ellátták frissítő utalványokkal, amíg pótgépeket szerveznek a járatok üzemeltetésére.

