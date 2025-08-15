  • Megjelenítés
Friss felvételek: lecsaptak az ukrán különleges erők, megsemmisült a kulcsfontosságú orosz hajó
Az ukrán különleges erők csapást mértek az oroszországi Olja kikötőre, amely Kijev szerint kulcsfontosságú logisztikai központként szolgál az Iránból érkező katonai szállítmányok számára - jelentette a Kyiv Independent. Felvételek keringenek arról: az egyik teherhajó el is süllyedt.

Az ukrán fegyveres erők bejelntették, hogy csapást mértek az Asztraháni régióban található Olja kikötőre, amely Oroszország déli részén, a Kaszpi-tenger partján helyezkedik el.

Az ukrán katonai vezetés közlése szerint a kikötőt Moszkva arra használja, hogy iráni gyártmányú Shahed drónok alkatrészeit és lőszereket fogadjon. Az előzetes jelentések alapján a támadás során találat érte a "Port Olja 4" nevű hajót, amely ilyen rakományt szállított.

Friss felvételek alapján nagyon úgy tűnik:

a szállítóhajó olyan súlyos találatot kapott, hogy elsüllyedt.

A hivatalos moszkvai nyilatkozat szerint a képen látható károkat csak a levegőben megsemmisült drónok törmelékei okozták, ugyanis azokat az orosz légvédelem megsemmisítette.

A kikötő mintegy 800 kilométerre található az ukrajnai frontvonaltól.

Irán Moszkva kulcsfontosságú szövetségeseként ballisztikus rakétákat és több ezer Sahed kamikaze drónt biztosított Oroszország számára az Ukrajna elleni háborúhoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

