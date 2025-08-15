Haditechnikai áttörést ért el a keleti nagyhatalom: ez radikálisan megváltoztathatja a jövő háborúit

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Fellebbentették a fátylat a világ legelső, nagysebességű, függőleges fel- és leszállásra (VTOL) is képes sugárhajtóműves drónjáról. Azt ígérik, hogy indítani lehet akár hagyományos hadihajók fedélzetéről is, a korábbiakkal ellentétben már nincsen szükség hosszú kifutópályára. Mindez azt jelenti, hogy akár a kisebb hadihajók – így fregattok, rombolók, vagy partraszálló hajók – is könnyedén használhatóak amolyan „mini repülőgép-hordozókként”. A drón a felszállást követően képes cirkálórepülésre váltani. Korábban az Egyesült Államok próbálkozott hasonló eszköz kifejlesztésével, de a XQ-58A Valkyrie nem indítható kifutópálya nélkül.

Összehasonlítottuk más, jelenleg is használt, hagyományos repülésirányító (VTOL) drónokkal. Sebesség tekintetében messze felülmúlja

– írja a fejlesztőcsapat egyik tagja a kínai Aero Weaponry folyóiratban megjelent tanulmányban.

Az innováció kulcsa az összetett aerodinamikai kihívások összehangolásában áll szerintük, vagyis egyeztetni a függőleges felhajtóerő és a nagy sebességű hatékonyság ellentmondásait. Ennek áthidalására kettős rendszerű megközelítést alkalmaztak, kompakt rotorokat szereltek alulra – ezek biztosítják a fel- és leszállás során a felhajtóerőt – és egy kisméretű turbóhajtóművel oldották meg a nagysebességű repülést. A lap szerint a valódi különlegességét az aerodinamikus idomrendszer jelenti, mivel a drón változtatni tudja a formáját. Ez azt jelenti, hogy a rotorok segítségével lényegében helikopterként emelkedik a magasba, majd

a hajtómű beindításával sebesség növekszik és ezek folyamatosan becsúsznak az idom mögé, így képes lesz cirkálórepülésre váltani.

A kialakítás segíti, hogy a rotorok miatt ne ütközzön a drón túl nagy légellenállásba, ez a nagysebességű repülésnél a könnycsepp kialakítású törzs biztosítja. A fejlesztőcsapat állítása szerint a tömeggyártás olcsón megoldható, mivel kis költségigényű anyagokkal dolgoztak. Kidolgoztak ezekhez újfajta borítást is, amely képes ellenállni a hajtómű környéki hatalmas hőmérsékletnek is, anélkül, hogy szerkezeti deformálódástól kellene tartani. A kisebb változat a tesztrepülések során 230 km/h sebességre volt képes.

A közlemény szerint a tömeggyártása esetén a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerésezet (People’s Libertion Army Navy – PLAN) gyakorlatilag bármilyen hadihajóról képes lenne megfigyelő és csapásmérő drónok indítására. Indulhatnának akár rajokban is, ezzel áthatolva az ellenség légvédelmi rendszerein, majd különféle műveleteket tudnának végezni, majd vissza tudnának térni a hordozó hajó fedélzetére. Ettől a fejleménytől a fejlesztők azt várják, hogy elsősorban az első és a második szigetláncok körül kirobbanó esetleges háborúk során vennék komoly hasznát. Az is állítják, hogy Kína a technológiával jelentősen ki tudná bővíteni a hatókörét, mivel fölénybe kerül egy nagyobb térségben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images