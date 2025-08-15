  • Megjelenítés
Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít
Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít

Az amerikai sajtónak beszélt pár perce Donald Trump elnök, miközben Alaszkába repül a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel való találkozóra. Azt mondta, „valami lesz majd” a találkozó után, szerinte Oroszországnak is árt a háború.

Szerintem tárgyalni akarnak. A fejében [Putyin fejében] ez jobb üzletet hoz majd. De amúgy ez az egész fáj neki… majd beszélek vele erről később”

– mondta Trump elnök.

Kitért arra is, hogy tárgyalni fognak majd "területcseréről," de végeredményében „erről Ukrajnának kell döntenie.”

Arról is beszélt, hogy „lehetséges” biztonsági garanciákról beszélni Ukrajna számára.

Lehet, hogy lesz ilyen, Európával és más országokkal. De nem a NATO keretein belül”

– mondta az amerikai elnök.

Trump végül arra is reflektált, hogy úgy látja, Putyin üzletelni akar Amerikával, de szerinte erre csak akkor kerülhet sor, ha az oroszok először békét kötnek Ukrajnával.

