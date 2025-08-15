  • Megjelenítés
Incidens történt a kecskeméti reptéren: betörtek a bázisra, értékes alkatrészek tűntek el
Két hete tolvajok hatoltak be a kecskeméti katonai reptérre és elvitték néhány tárolt MiG-29-es vadászgép lokátor-alkatrészeit – értesült a Blikk.

A Kecskeméten tárolt MiG-29-eseket 2010-ben vonták ki hadrendből, a szovjet vadászgépek régóta nem röpképesek.

Az elkövetők célzottan a MiG-29-esek orrkúpja alatt található lokátorok alkatrészeire mentek rá:

átvágták a támaszpont drótkerítését, felvágták a vadászgépek orrkúpját és kiszerelték az értékes alkatrészeket.

Spekulációk szerint a behatolók külföldi megrendelésre dolgoztak, azt nehéz megtippelni, pontosan kiére. MiG-29-eseket majdnem minden volt szovjet tagállam légiereje használ, köztük Oroszország és Ukrajna is, mellettük hadrendben van többek közt Iránban, Kubában, Indiában, Szerbiában, sőt, még Észak-Koreában is.

Azt nem tudni, a szigorúan őrzött létesítménybe hogy tudtak behatolni a tolvajok. Az Indexnek a Honvédelmi Minisztérium annyit mondott, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomoz az ügyben.

Tűztenger borítja be Dél-Európát – Már egy kisebb országnyi terület vált a lángok martalékává

