Itt a bejelentés: háborút hirdetett Oroszország ellen az FLA

Háborút hirdetett Oroszország és zsoldosai ellen a mali Azavád Felszabadító Front (FLA), az afrikai országban zajló orosz katonai műveletek miatt.

Az elsősorban tuareg felkelőkből álló FLA 2024 végén bontott zászlót, most

nyíltan hadat üzentek Oroszország és a Maliban működő orosz Wagner / Afrika hadtest zsoldosai ellen.

A több tuareg lázadócsoportból formálódott FLA tagjai korábban már hajtottak végre rajtaütéseket orosz zsoldosokkal szemben, tavaly nyáron komolyabb csatát is vívtak a Wagnerrel, mely során a tuaregek kerekedtek felül.

Az FLA most közölte: amellett, hogy Maliban harcolnak az orosz fegyveres erőkkel, más országok területére is kiterjesztik oroszellenes műveleteiket.

Malit jelenleg egy katonai puccs során hatalomra kerülő junta irányítja, a rend fenntartásában segíti őket Moszkva különféle zsoldosbrigádokkal. 2025 nyarán a Wagner csoport bejelentette, hogy kivonul az országból, nincs azonban bizonyíték arra, hogy bármennyire csökkentették volna tevékenységüket az afrikai területen.

Mali: FLA released a video warning that the conflict now extends beyond Mali and declaring direct war against Russian forces and mercenaries. pic.twitter.com/sPqld0FfTh https://t.co/sPqld0FfTh — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

