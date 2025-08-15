  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: háborút hirdetett Oroszország ellen az FLA
Háborút hirdetett Oroszország és zsoldosai ellen a mali Azavád Felszabadító Front (FLA), az afrikai országban zajló orosz katonai műveletek miatt.

Az elsősorban tuareg felkelőkből álló FLA 2024 végén bontott zászlót, most

nyíltan hadat üzentek Oroszország és a Maliban működő orosz Wagner / Afrika hadtest zsoldosai ellen.

A több tuareg lázadócsoportból formálódott FLA tagjai korábban már hajtottak végre rajtaütéseket orosz zsoldosokkal szemben, tavaly nyáron komolyabb csatát is vívtak a Wagnerrel, mely során a tuaregek kerekedtek felül.

Az FLA most közölte: amellett, hogy Maliban harcolnak az orosz fegyveres erőkkel, más országok területére is kiterjesztik oroszellenes műveleteiket.

Malit jelenleg egy katonai puccs során hatalomra kerülő junta irányítja, a rend fenntartásában segíti őket Moszkva különféle zsoldosbrigádokkal. 2025 nyarán a Wagner csoport bejelentette, hogy kivonul az országból, nincs azonban bizonyíték arra, hogy bármennyire csökkentették volna tevékenységüket az afrikai területen.

