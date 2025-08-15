  • Megjelenítés
Kiszivárgott, mit akar Putyin elérni ma Donald Trumpnál - Ebből így nehezen lesz béke
Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök gazdasági együttműködéssel próbálja majd oldalára állítani Donald Trump amerikai elnököt a mai, alaszkai csúcstalálkozón - tudta meg a The Guardian. A lap arra is kitér, hogy Putyin nem fogja elengedni az "annektált" ukrán régiókat, sőt, akár a Donbasz hivatalos elismerését is kérheti, mint orosz terület.

A mai találkozón az orosz elnök várhatóan Trump üzleti érzékére fog apellálni. Jurij Usakov, Putyin tanácsadója csütörtökön közölte, hogy a vezetők a tervek szerint

megvitatják az orosz-amerikai gazdasági kapcsolatokban rejlő "hatalmas, kihasználatlan potenciált".

Figyelemreméltó, hogy Putyin a tapasztalt diplomaták mellett két prominens gazdasági tanácsadót is visz magával, köztük Anton Sziljuanov pénzügyminisztert, aki a nyugati szankciókra adott orosz válaszlépéseket irányította.

Putyin ezt lehetőségnek látja, hogy megmutassa Trumpnak: kész a békére, ha a feltételek megfelelőek. Zelenszkijt akarja háborúpártiként feltüntetni",

nyilatkozta egy korábbi magas rangú Kreml-tisztviselő.

Putyin tudja, hogy Trump üzleti szemüvegen keresztül látja a világot, és a saját feltételei szerinti békét úgy fogja beállítani, mint ami jövedelmező lehetőségekhez nyit utat."

Elemzők és bennfentesek szerint a csúcstalálkozót túl rövid idő alatt szervezték meg ahhoz, hogy érdemi eredményt hozzon.

Az orosz külügyminisztérium szerdán megerősítette, hogy Putyin háborút lezáró feltételei változatlanok: az ukrán erők teljes kivonása az "annektált" régiókból és Kijev NATO-ambícióinak feladása. Ezeket a követeléseket Kijev kezdettől fogva elutasította.

Alaszkában Putyin valószínűleg Donyeck és Luhanszk teljes ellenőrzését és e területek orosz területként való amerikai elismerését fogja szorgalmazni. Kijev még mindig kulcsfontosságú városokat tart Donyeckben, mint Kramatorszk és Szlovjanszk, valamint erősen megerősített, stratégiai fontosságú állásokat, amelyek védelme tízezrek életébe került.

Minden forrás szerint Oroszország nagyon valószínűtlen, hogy lemondana a déli Zaporizzsja és Herszon területeiről, amelyek létfontosságú szárazföldi hidat képeznek a Donbasztól az Azovi-tengeren át a Krímig. Oroszország kisebb területeket ajánlhat fel a harkivi és szumi régiókban.

Még ha ideiglenes megállapodás is születne a területekről, a béke távolinak tűnik Oroszország egyéb maximalista követelései miatt.

Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

