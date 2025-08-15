  • Megjelenítés
Lopott MiG-29 alkatrészek: vizsgálat indult a Minisztériumban, már a NATO is reagált az esetre
Globál

Lopott MiG-29 alkatrészek: vizsgálat indult a Minisztériumban, már a NATO is reagált az esetre

Portfolio
Ismeretlenek hatoltak be a kecskeméti katonai repülőtérre, ahol a már használaton kívüli MIG-29 repülőgépek lokátorterében található alkatrészeket loptak el. Az ügyben rendőrségi nyomozás és honvédelmi minisztériumi belső vizsgálat is indult, miközben a NATO is reagált az esetre - írta meg a Blikk.

Két hete tolvajok hatoltak be a kecskeméti katonai reptérre és elvitték néhány tárolt, alapvetően kivont és röpképtelen MiG-29-es vadászgép lokátor-alkatrészeit.

Az elkövetők célzottan a MiG-29-esek orrkúpja alatt található lokátorok alkatrészeire mentek rá:

átvágták a támaszpont drótkerítését, felvágták a vadászgépek orrkúpját és kiszerelték az értékes alkatrészeket.

A Blikk információi szerint az ügyet a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja, de a nyomozás érdekeire való tekintettel nem közöltek részleteket. A Honvédelmi Minisztérium portálnak intézett válasza szerint Szalay-Bobrovniczky kristóf honvédelmi miniszter belső vizsgálatot rendelt el az eset kapcsán.

Vadai Ágnes, a DK politikusának információi szerint a katonai repülőtér őrzését korábban civil cégnek szervezték ki,

és a Blikk információi alapján jelenleg sem katonák, hanem civilek látják el a biztonsági szolgálatot.

A Honvédelmi Minisztérium válaszában közölte, hogy a kecskeméti repülőtér őrzés-védelmével kapcsolatos információ nem nyilvános adat. A NATO a portál megkeresésre azt válaszolta, hogy ők nem tudnak további tájékoztatást nyújtani az ügyről, mert abban teljes egészében a magyar szervek illetékesek.

Kapcsolódó cikkünk

Incidens történt a kecskeméti reptéren: betörtek a bázisra, értékes alkatrészek tűntek el

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

