Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma este, magyar idő szerint várhatóan 9 órakor kezdődik a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök személyes találkozója Alaszkában. Az eseménytől nem remélhető áttörés, már csak azért sem, mert az orosz haderő két fontos város, Pokrovszk és Kosztyantynivka körül is bekerítheti hamarosan az ukrán katonákat. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Oroszország Szamara régióját. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Megérkeztek az orosz újságírók Alaszkába

Az orosz médiaszakemberek már Alaszkában vannak, nemzetközi kollégáikkal együtt olyan sokan vannak, hogy az Alaska Airlines Center stadionjában szállásolták el őket - írja a TASZSZ hírügynökség.

Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért nem lett meghívva az alaszkai csúcstalálkozóra, mert illegitim vezető – mondta Rogyion Mirosnyik orosz külügyminisztériumi vezető a TASZSZ hírügynökségnek.

21:00-kor lesz a nagy találkozó

Az orosz és az amerikai elnök alaszkai idő szerint délelőtt 11 órakor, azaz magyar idő szerint 21 órakor találkozik majd. Tegnap még 21:30-at mondott Moszkva, a program fél órával korábban kezdődik.

Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Tegnapi hírfolyamunkat itt olvashatja vissza:

