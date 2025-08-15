Maratoni megbeszélés van készülőben - Itt van a várható menetrend Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Putyin és Trump találkozója akár 6-7 órán át is tarthat, és a teljes orosz-amerikai kapcsolatrendszert érinteni fogja - közölte a Kreml megbízottja. A Fehér Ház eközben nyilvánosságra hozta a várható menetrendet.

Kirill Dmitrijev orosz megbízott a RIA szerint "harciasnak" nevezte a tárgyalások előtti hangulatot. Hangsúlyozta, hogy a megbeszélések nem korlátozódnak az ukrajnai helyzetre, hanem a teljes orosz-amerikai kapcsolatrendszert érintik, és

céljuk a kétoldalú viszony helyreállítása, nem csupán a gazdasági kapcsolatok fejlesztése.

Az orosz állami RIA hírügynökség jelentése szerint a Kreml bizakodó az alaszkai tárgyalások eredményességét illetően. A találkozón a két vezető mellett tanácsadók is részt vesznek, és várhatóan 6-7 órán keresztül tart majd.

Íme, amit eddig Washingtonból és Moszkvából tudunk a menetrendről:

02:45 (magyar idő szerint 12:45): Trump elhagyta a marylandi Joint Base Andrews légibázist.

11:00 (magyar idő szerint 21:00): Putyin repülőgépe várhatóan Alaszkába érkezik, és Trump a gépénél fogja fogadni – közölte a Kreml.

Nem sokkal ezután Trump és Putyin találkoznak és a maratoni megbeszélés végén közös sajtótájékoztatót tartanak.

17:45 (magyar idő szerint 03:45): Trump várhatóan elindul Anchorage-ból a Fehér Ház szerint.

Trump várhatóan szombat kora reggel érkezik vissza a Fehér Házba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio