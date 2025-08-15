Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért nem lett meghívva az alaszkai csúcstalálkozóra, mert illegitim vezető – mondta Rogyion Mirosnyik orosz külügyminisztériumi vezető a TASZSZ hírügynökségnek.

A politikus szerint Zelenszkij egy „külföldi báb” és nem az ukrán nép akaratát teljesíti, ráadásul úgy látja, hogy az ukrán emberek be akarják fejezni a háborút, de az elnökük nem szeretné.

Mi értelme elhívni egy olyan embert a tárgyalásokra, aki csak azon dolgozna, hogy ezeket borítsa és ne lehessen megállapodni? […] Semmi értelme azon gondolkozni előre, hogy hogyan tudunk vele leülni egyeztetni – ez egyszerű pragmatizmus, semmi más”

– mondta az orosz vezető.

Oroszország vezetése konzisztensen azt kommunikálja, hogy Zelenszkij illegitim vezető, ezért nem tárgyalnak vele, az ukrán vezető pedig jelezte, hogy nem fogad el semmilyen, Ukrajnáról hozott döntést Trump és Putyin tárgyalásáról. Ez egyelőre patthelyzetet eredményez a konfliktus megoldása kapcsán.

