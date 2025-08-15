  • Megjelenítés
Merész trollkodással akarja megijeszteni Trump elnök Putyint – Ebből meg mi lesz?
Merész trollkodással akarja megijeszteni Trump elnök Putyint – Ebből meg mi lesz?

Donald Trump elnök az alaszkai Elmendorf légibázisra vezényelt két olyan B-2 Spirit bombázót, mellyel néhány hete még Oroszország szövetségesét, Iránt bombázták – szúrták ki OSINT-oldalak. Trump ezen a támaszponton találkozik ma Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A bombázókat vélhetően nyomásgyakorlási eszközként akarja alkalmazni Trump: az amerikai elnök az emúlt hetekben több hasonló lépést is tett. Egyebek mellett B-1B Lancer bombázókat vezényelt Norvégiába, nukleáris tengeralattjárókat Oroszországhoz közeli vizekre és egy nukleáris légtérelemző gépet röptetett meg Murmanszk körül.

Nem lenne meglepő, ha a Spirit bombázókat úgy pozícionálna Trump a támaszponton, hogy Putyin elnök is lássa őket, ahogy a tárgyalás helyszínére tart.

A B-2 Spirit bombázók kulcsfontosságú szerepet játszottak a nyári Irán-Izrael háborúban: végső csapásként az amerikai elnök utasítására ezek a gépek bunkerromboló bombákkal semmisítették meg Irán nukleáris létesítményeit. Irán Oroszország szoros szövetségese, a két ország fegyvereket is szállít egymásnak.

Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

