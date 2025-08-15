  • Megjelenítés
Minden idők egyik legnagyobb robbantása: videón mutatjuk a történelmi pillanatot
Minden idők egyik legnagyobb robbantása: videón mutatjuk a történelmi pillanatot

Nottinghamshire egén hatalmas porfelhő gomolygott péntek délután, amikor a Cottam Erőmű nyolc, egyenként 114 méter magas hűtőtornya kártyavárként dőlt össze. A mérnökök szerint ez volt a világ valaha végrehajtott legnagyobb, egy időben irányított hűtőtoronybontása – egy mutatvány, amely akár Guinness-rekordként is bevonulhat a történelembe.
Az 1968-ban üzembe helyezett széntüzelésű erőmű öt évtizeden át 3,7 millió otthon áramellátásáról gondoskodott. Eredetileg mindössze 30 éves működésre tervezték, de a folyamatos karbantartásoknak köszönhetően jóval tovább üzemelt, egészen 2019-es végleges leállításáig - írta meg az Independent.

A bontást több száz méteres körzetben lezárták, a közeli településekről pedig ezrek figyelték a látványos robbantást – sokan élőben közvetítették a közösségi médiában.

A tulajdonos EDF szerint a hűtőtornyok eltűnésével lezárult egy korszak, és

a területet a következő években ipari és megújulóenergia-projektek számára nyitják meg.

A helyiek számára azonban a Cottam Erőmű nemcsak egy energiaforrás, hanem a tájkép ikonikus eleme volt, amely most végleg a múlt részévé vált.

Olajtól az áramig: a nagy árupiaci játékosok új aranybányája Európában

Bezárt szénerőműből szupermodern adatközpont? Így hasznosítják újra Európa energetikai romjait

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Globál
Hamarosan kezdődik Putyin és Trump találkozója, az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben
Pénzcentrum
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
