Minden idők egyik legnagyobb robbantása: videón mutatjuk a történelmi pillanatot

Nottinghamshire egén hatalmas porfelhő gomolygott péntek délután, amikor a Cottam Erőmű nyolc, egyenként 114 méter magas hűtőtornya kártyavárként dőlt össze. A mérnökök szerint ez volt a világ valaha végrehajtott legnagyobb, egy időben irányított hűtőtoronybontása – egy mutatvány, amely akár Guinness-rekordként is bevonulhat a történelembe.

Az 1968-ban üzembe helyezett széntüzelésű erőmű öt évtizeden át 3,7 millió otthon áramellátásáról gondoskodott. Eredetileg mindössze 30 éves működésre tervezték, de a folyamatos karbantartásoknak köszönhetően jóval tovább üzemelt, egészen 2019-es végleges leállításáig - írta meg az Independent.

A bontást több száz méteres körzetben lezárták, a közeli településekről pedig ezrek figyelték a látványos robbantást – sokan élőben közvetítették a közösségi médiában.

A tulajdonos EDF szerint a hűtőtornyok eltűnésével lezárult egy korszak, és

a területet a következő években ipari és megújulóenergia-projektek számára nyitják meg.

A helyiek számára azonban a Cottam Erőmű nemcsak egy energiaforrás, hanem a tájkép ikonikus eleme volt, amely most végleg a múlt részévé vált.

