Napok alatt összeomlott az orosz betörés, baj van a legendás Patriot-rendszerekkel - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Nem üres kézzel érkezett Donald Trump a találkozóra - Csőre töltött fegyverrel készülnek az eredménytelen tárgyalásokra
Az Egyesült Államok szankciókat fontolgat a Rosznyeft és a Lukoil orosz olajvállalatok ellen, amennyiben a Trump-Putyin csúcstalálkozó nem hoz előrelépést az ukrajnai tűzszünet ügyében - írta a Bloomberg bennfentes információkra hivatkozva.
Nem várt helyen bukkant fel a legendás ukrán Antonov – Kövér ajándékot kaptak Kijev katonái
Közösségi médiában terjednek a felvételek, amelyen három, bolgár Mi-24D/V Hind harci helikoptert pakolnak egy ukrán Antonov An-124-es teherszállító repülőgépbe.
Csatába indultak az ukrán elitdandárok: nagyon úgy néz ki, súlyos összeomlás lett az oroszok nagy sikere
Az ukrán védelmi erők összeroppantották az orosz áttörést, állítja a DeepState elemzőcsoport - számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Elképesztő videón a pusztítás: levegőbe repült az orosz lőporgyár, kő-kövön nem maradt
Robbanás történt az oroszországi Elastik lőporgyárban, amely legalább öt ember halálát és mintegy száz másik személy sérülését okozta - számolt be a Kyiv Independent. A közösségi médiában friss felvételek keringenek a létesítmény "maradványairól", nagyon úgy tűnik, kő-kövön nem maradt a lőporgyárban.
Véget ér a háború? - Egyértelmű üzenetet küldött Trump, még ma lezárná az egészet
Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén kijelentette, hogy még ma tűzszünetet szeretne elérni.
Friss felvételek: lecsaptak az ukrán különleges erők, megsemmisült a kulcsfontosságú orosz hajó
Az ukrán különleges erők csapást mértek az oroszországi Olja kikötőre, amely Kijev szerint kulcsfontosságú logisztikai központként szolgál az Iránból érkező katonai szállítmányok számára - jelentette a Kyiv Independent. Felvételek keringenek arról: az egyik teherhajó el is süllyedt.
Maratoni megbeszélés van készülőben - Itt van a várható menetrend Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójáról
Putyin és Trump találkozója akár 6-7 órán át is tarthat, és a teljes orosz-amerikai kapcsolatrendszert érinteni fogja - közölte a Kreml megbízottja. A Fehér Ház eközben nyilvánosságra hozta a várható menetrendet.
Lukasenkával beszélt a találkozó előtt Trump
Az amerikai elnök a Truth Social-ön osztotta meg a hírt, mely szerint telefonon egyeztetett a fehérorosz államfővel. A bejegyzés szerint a beszélgetés fő témája a Fehéroroszországban fogva tartott emberek szabadon bocsátása volt.
(Sky News)
Nem fog bejönni Putyin mesterterve? - Trump előre kizárta azt, amitől mindenki tart
Ma este végre sor kerül a Putyin-Trump találkozóra Alaszkában. Korábban megjelentek sajtóhírek arról, hogy Moszkva igyekszik majd gazdasági alkukkal az oldalára állítani az amerikai elnököt, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy ez nem fog bejönni - írta a Sky News.
Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?
Nagyot mennek idén az európai védelmi részvények a felfokozott geopolitikai helyzet közepette és piaci szakértők szerint függetlenül attól, hogy mi lesz Vlagyimir Putyin és Donald Trump mai találkozójának eredménye, bőven van még potenciál a szektorban hosszabb távon. Megnéztük, hogy teljesítettek idén a legnagyobb európai védelmi részvények, hogy milyenek a növekedési kilátásaik, az árazásuk és hogy mit gondolnak az elemzők a papírokról.
Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít
Az amerikai sajtónak beszélt pár perce Donald Trump elnök, miközben Alaszkába repül a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel való találkozóra. Azt mondta, „valami lesz majd” a találkozó után, szerinte Oroszországnak is árt a háború.
Trump elindult Alaszkába
Az elnök gépe felszállt, kezdetét vette a hét órán át tartó repülőút Alaszkába.
A Trump-Putyin csúcs magyar idő szerint 21:30-kor indult, a Portfolio élőben tudósít majd.
(Sky nyomán)
Ukrán drónok Belgorod felett
A délután folyamán 11 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem a határ menti Belgorod megye légterében, sérültekről nincsen hír.
(TASZSZ)
Felrobbant egy orosz lőporgyár
Öt ember életét vesztette egy robbanás következtében, amely az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt - közölték a helyi hatóságok.
A sérültek számát még nem véglegesítették. Az első jelentések három halottról és húsz sebesültről szóltak. Az RT médiaügynökség szerint húsz ember lehet a romok alatt.
A mentőszolgálatok úgy tájékoztatták a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások megsértése okozta.
(MTI)
Megjelent az alaszkai amerikai delegáció névsora
A Reuters hasábjain megjelent a Trump-Putyin csúcson résztvevő amerikai delegáció névsora: az elnök mellett jelen lesz még
- Marco Rubio külügyminiszter,
- Scott Bessent pénzügyminiszter,
- Howard Lutnick kereskedelmi miniszter
- és John Ratcliffe CIA-igazgató is.
Orosz kézen Olekszandrohrad
A Donyeck megye nyugati részén található falu elfoglalását most jelentette be az orosz védelmi minisztérium.
Félelmetes új fegyvert vitt a frontra Oroszország: mesterséges intelligenciával vadássza le az ellenséget a V2U
Oroszország új, mesterséges intelligenciával működő felderítő drónt fejlesztett ki, amely képes más csapásmérő drónokkal együttműködni - közölte az Ukrainszka Pravda.
Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató
Négy lehetséges forgatókönyvet lát Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző a mai Trump-Putyin találkozó kapcsán: a legvalószínűbb szerinte az, hogy az esemény nem hoz érdemi előrelépést a háború lezárása felé. Megjegyzi ugyanakkor: minden lépés, minden kommunikáció szükségszerűen a rendezés irányába vezethet és kisebb megállapodások születhetnek.
Drámai fordulat a háborúban: már a legendás Patriot-rendszerek sem bírnak el az orosz rakétákkal
Oroszország folyamatosan korszerűsíti ballisztikus rakétáit, az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszerek egyre nehezebben tudják elfogni őket - jelentette amerikai hírszerzési információkra hivatkozva a The War Zone.
Megérkezett Lavrov Alaszkába
Nagyon úgy néz ki, hogy az orosz külügyminiszter "SZSZSZR" (Szovjetunió) feliratú pólóban vonult be a tárgyalásra.
Russian Foreign Minister Lavrov arrived for talks with the US in Alaska wearing a sweatshirt with the inscription 'USSR'. pic.twitter.com/z1wVPlS3wb https://t.co/z1wVPlS3wb— Clash Report (@clashreport) August 15, 2025
Ukrán drón csapott Kurszk városba
Ukrán drón csapott egy orosz lakóházba, a határ menti Kurszk régió székhelyén. A támadásnak 11 sérültje van, 9-en kórházi ellátásásra szorulnak.
Merész trollkodással akarja megijeszteni Trump elnök Putyint – Ebből meg mi lesz?
Donald Trump elnök az alaszkai Elmendorf légibázisra vezényelt két olyan B-2 Spirit bombázót, mellyel néhány hete még Oroszország szövetségesét, Iránt bombázták – szúrták ki OSINT-oldalak. Trump ezen a támaszponton találkozik ma Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Megjöttek a reggeli ukrán jelentések
Megjöttek az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentései: 97 drónnal támadták az oroszok Ukrajnát, ebből 68-at sikerült lelőni. Emellett 149 szárazföldi összecsapás történt a frontvonalon, zömében Pokrovszk körül.
(UP)
A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában
A Polymarketen megtett fogadások alapján mindössze 2% esélye van annak, hogy a mai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közti személyes találkozót tűzszünet követi.
Peszkov már Alaszkában van
Az orosz Kreml sajtótitkára egy étterembe tért be kísérőivel Anchorage-ban, Alaszka legnagyobb városában.
Peszkov ellen súlyos nemzetközi szankciók vannak érvényben.
Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, who is heavily sanctioned by the United States, was spotted earlier at a restaurant in Anchorage, Alaska, alongside several other Russian officials, prior to the arrival of President Vladimir Putin and tomorrow’s meeting with U.S. President… pic.twitter.com/LzaPiRF2vd https://t.co/LzaPiRF2vd— OSINTdefender (@sentdefender) August 15, 2025
Találatok Oroszország területén
Az ukrán haderő két sikeres találatról is beszámolt ma reggel Oroszország területén: az egyik csapás egy rjazani olajfinomító ellen történt, a másik Olja kikötőjét érte, ahol állítólag eltaláltak egy hajót, amely Iránból származó fegyvereket szállított.
A találatokat Oroszország nem erősítette meg.
(UP)
Orosz jelentés
Megjött az orosz légvédelem reggeli jelentése: 53 ukrán drónt lőttek le, elsősorban a Rosztov és Kurszk régiók fölött.
(RIA)
Kiszivárgott, mit akar Putyin elérni ma Donald Trumpnál - Ebből így nehezen lesz béke
Vlagyimir Putyin orosz elnök gazdasági együttműködéssel próbálja majd oldalára állítani Donald Trump amerikai elnököt a mai, alaszkai csúcstalálkozón - tudta meg a The Guardian. A lap arra is kitér, hogy Putyin nem fogja elengedni az "annektált" ukrán régiókat, sőt, akár a Donbasz hivatalos elismerését is kérheti, mint orosz terület.
Megérkeztek az orosz újságírók Alaszkába
Az orosz médiaszakemberek már Alaszkában vannak, nemzetközi kollégáikkal együtt olyan sokan vannak, hogy az Alaska Airlines Center stadionjában szállásolták el őket - írja a TASZSZ hírügynökség.
Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért nem lett meghívva az alaszkai csúcstalálkozóra, mert illegitim vezető – mondta Rogyion Mirosnyik orosz külügyminisztériumi vezető a TASZSZ hírügynökségnek.
21:00-kor lesz a nagy találkozó
Az orosz és az amerikai elnök alaszkai idő szerint délelőtt 11 órakor, azaz magyar idő szerint 21 órakor találkozik majd. Tegnap még 21:30-at mondott Moszkva, a program fél órával korábban kezdődik.
Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Tegnapi hírfolyamunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
Csatába indultak az ukrán elitdandárok: nagyon úgy néz ki, súlyos összeomlás lett az oroszok nagy sikere
Orvosolták az ukrán haderő súlyos kudarcát.
Bejelentették: útmutatót kapnak a bankok a 3%-os Otthon Start Program egységes alkalmazásához
Ma tárgyalt a kormány a Bankszövetséggel.
Minden idők egyik legnagyobb robbantása: videón mutatjuk a történelmi pillanatot
Egyszerre nyolc óriástorony dőlt össze.
100 éve nem látott hőhullám után drasztikus víztakarékossági szabályok léptek életbe Svédországban
Na ezt nem gondoltuk volna.
Lopott MiG-29 alkatrészek: vizsgálat indult a Minisztériumban, már a NATO is reagált az esetre
Új információk láttak napvilágot a kecskeméti repülőtérre történt betörésről.
Friss felvételek: lecsaptak az ukrán különleges erők, megsemmisült a kulcsfontosságú orosz hajó
Harcokhoz nélkülözhetetlen eszközöket szállított.
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?