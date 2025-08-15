Nem fog bejönni Putyin mesterterve? - Trump előre kizárta azt, amitől mindenki tart

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy Ukrajna biztonsági garanciáiban az Egyesült Államok is szerepet vállalhat "Európával és más országokkal együtt", de kizárta Ukrajna NATO-tagságát, mondván, "bizonyos dolgok nem fognak megtörténni".
Az amerikai elnök szerint Putyin "részesedést akar" az amerikai gazdaságból és üzleti lehetőségekből.
Látom, hogy sok üzletembert hoz magával Oroszországból, és ez jó, tetszik nekem, mert üzletelni akarnak, de nem fogunk üzletelni, amíg nem rendezzük a háborút
- jelentette ki.
Trump véleménye szerint Putyin úgy gondolja, hogy az Ukrajna elleni folyamatos támadások erősítik a tárgyalási pozícióját, de az amerikai elnök szerint valójában ez árt neki.
A területi cserék lehetőségével kapcsolatban Trump megjegyezte: "Ezt meg fogjuk vitatni, de Ukrajnának kell meghoznia a döntést. Azt hiszem, megfelelő döntést fognak hozni. De nem azért vagyok itt, hogy Ukrajna nevében tárgyaljak, hanem hogy Putyint az asztalhoz ültessem."
Az amerikai elnök korábbi, "súlyos következményekre" vonatkozó fenyegetését is megerősítette: "Gazdaságilag súlyos, igen, nagyon súlyos lesz."
